La Junta Electoral obliga al Ayuntamiento de Segovia a retirar un vídeo de balance

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Segovia, 6 nov (EFE).- La Junta Electoral Central ha ordenado al Ayuntamiento de Segovia retirar un vídeo del alcalde, José Mazarías, en el que realiza un balance de los tres años de gestión municipal, al considerar que su difusión desde los perfiles oficiales del consistorio vulnera el deber de neutralidad institucional durante el periodo electoral.

La resolución estima parcialmente el recurso presentado por el PSOE contra el acuerdo de la Junta Electoral Provincial del pasado 20 de octubre y obliga a retirar el contenido tanto de los canales institucionales del Ayuntamiento como del perfil de Instagram del regidor hasta que concluya el proceso de votación, el próximo 29 de noviembre.

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El vídeo incluía mensajes como ‘Tres años poniendo orden, modernizando y transformando Segovia’, ‘Más inversión. Mejores servicios. Más vivienda’ o ‘Segovia avanza’.

La JEC considera que estas expresiones constituyen una valoración favorable de las realizaciones y los logros del equipo de Gobierno, que excede los límites de la información institucional permitida durante el periodo electoral.

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La Junta Electoral Provincial había desestimado inicialmente las denuncias socialistas al entender que el vídeo se había difundido exclusivamente desde el perfil privado de Mazarías. Sin embargo, la JEC ha comprobado que también se compartió desde la cuenta institucional del Ayuntamiento.

Pese a apreciar la vulneración de la normativa electoral, el organismo ha decidido no incoar un expediente sancionador, al considerar suficiente la retirada de la publicación para restablecer la legalidad.

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La resolución desestima los otros dos bloques de impugnaciones del PSOE. Así, avala la información municipal sobre la tramitación del futuro recinto ferial en el entorno del edificio CIDE, al entender que comunicaba objetivamente el estado de un expediente urbanístico y la recepción de un informe del Ministerio de Transportes.

También considera legales las publicaciones sobre las modificaciones de las ordenanzas fiscales para 2027, aprobadas por el Pleno municipal el 25 de septiembre, antes de la convocatoria electoral, cuya difusión respondía al interés público de informar a los contribuyentes.

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Por último, la JEC ha requerido al Ayuntamiento la eliminación de una noticia publicada el 21 de octubre en su página web oficial que incluía descalificaciones contra el PSOE.

El organismo considera que estas valoraciones partidistas vulneran la estricta neutralidad exigible a las administraciones públicas durante el proceso electoral. EFE

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