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La FIFA visita a los estadios de Portugal que acogerán el Mundial de 2030

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Lisboa, 6 nov (EFE).- La FIFA concluyó este viernes una ronda de visitas a los tres estadios y otras instalaciones portuguesas que formarán parte del Mundial de 2030, que el país luso organizará junto con España y Marruecos.

La delegación de la FIFA concluyó la visita en Oporto, en el norte del país, donde visitó el Estadio do Dragão, uno de los escenarios del torneo, otros campos y complejos deportivos que podrían servir como instalaciones de entrenamiento, así como establecimientos hoteleros, según informó en un comunicado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

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A lo largo de su estancia, que comenzó el pasado lunes, los representantes del máximo organismo del fútbol también visitaron la capital, Lisboa, donde recorrieron los otros estadios del Mundial de 2030, el José Alvalade y el Da Luz.

Uno de los dirigentes de la Federación portuguesa que acompañó la visita, António Laranjo, destacó que la propia FIFA reconoció la "unión" y el "espíritu consolidado" de todos los participantes en la organización del Mundial de 2030.

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"Ahora estamos preparando la organización del 2030 y esa organización se caracteriza por la excelencia. Todas las entidades implicadas son conscientes de que ahora tenemos que trabajar, nosotros, Portugal, el Gobierno, las ciudades, los clubes; esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que hemos presentado a la FIFA", afirmó Laranjo, citado en el comunicado.

"Este es el último recorrido aquí en Portugal de esta visita de la FIFA y, sin duda, habrá otras, porque no queda mucho tiempo hasta 2030, pero hay mucho por hacer", añadió.

Por su parte, el representante del Ejecutivo portugués, el secretario de Estado de Cultura, Juventud y Deporte, Pedro Dias, aseguró: El país busca "ofrecer la mejor experiencia, no solo a todos los que vengan aquí a competir, sino también a quienes nos visiten, garantizando que el legado de esta organización se prolongue más allá de 2030".

Portugal, España y Marruecos serán los anfitriones de un Mundial de 2030 que se extenderá por tres continentes, ya que, además de Europa y África, se disputarán tres partidos en Sudamérica (Argentina, Paraguay y Uruguay) para celebrar el centenario del primer Mundial.

EFE

mc/lmg/ism

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