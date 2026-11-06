La campaña en redes: Urda redefine las estrategias de los partidos hacia la contención

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Macarena Soto

Madrid, 6 nov (EFE).- La tragedia de Urda ha obligado a los partidos políticos a adaptar sus mensajes a un tono más sobrio, mientras insisten en contenidos fácilmente viralizables alejados del lenguaje ácido y rápido con que comenzó la precampaña.

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El accidente ferroviario ha cambiado todo en la planificación de la estrategia electoral, explica a EFE la politóloga Ana Salazar, presidente de la Asociación de Comunicación Política (ACOP) quien cree que empatizar con la ciudadanía será la clave del éxito y adaptar el lenguaje de las redes sociales a la sobriedad exigida por la tragedia, uno de los grandes retos.

La campaña será un "ejercicio de empatía" en un contexto muy cambiante. "Quien tiene más probabilidad de éxito es quien consiga empatizar más con la sociedad", plantea Salazar.

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Algo que también se verá en las redes sociales donde el tono suele ser más informal, marcado por el humor y en un espacio en el que los partidos pueden y deben "desmelenarse" para llegar a su público, pero ahora deben encontrar un equilibrio obligados por la tragedia del accidente ferroviario.

Es el PSOE, según Salazar, quien tiene más difícil cambiar su campaña porque parte de una situación muy alta, centrada "en el amor, con acidez, muy tecnológica y mucho vídeo": "Ahora se tiene que poner en situación de Gobierno que tiene que dar explicaciones".

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El PP, analiza, es por contra quien más fácil tiene hacer la transición porque ahora le sirve ponerse "la chaqueta de fiscalizador" y de oposición.

No obstante la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes da "un balón de oxígeno" a los socialistas y permite establecer comparaciones sobre la asunción de responsabilidades políticas.

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Para el PP el accidente de Urda supuso un antes y un después en su estrategia de redes. Con el objetivo de atraer al voto joven, en Génova comenzaron la precampaña con un cambio de tono hacia una comunicación digital más desenfadada, jocosa y polémica, pero el trágico accidente de Toledo, donde fallecieron 69 personas, ha variado el rumbo.

A partir de ahora continuarán con la fuerte presencia en redes pero adecuando su mensaje al momento y huyendo de cualquier tipo de "frivolidad", una estrategia que también va a impulsar la campaña física de Feijóo.

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Vox sigue con su fuerte presencia en redes, con vídeos de las intervenciones de su líder, Santiago Abascal, subidos casi al instante para que sus seguidores tengan por tierra, mar y aire, acceso a sus mensajes.

Además de los formatos tradicionales de actos, mítines y entrevistas en medios de comunicación, los candidatos explotarán nuevos escenarios digitales, como conversaciones con 'influencers' o podcasts. Contenidos que viralizan rápidamente en redes.

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El precedente de 2023 fue el de Sánchez en el podcast 'La pija y la quinqui' y en esta campaña todos pasarán por los micrófonos de creadores de contenido.

Entre ellos el de Jordi Wild, que cuenta con cerca de siete millones y medio de suscriptores en Youtube, ha conseguido que Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau acepten su invitación a su set de grabación, una pequeña sala plagada de pósters de películas, series o música, con una pequeña mesa central y dos sillas de jugador de videojuegos.

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Los partidos han optado por explotar sus canales de difusión de aplicaciones de mensajería -una de las herramientas que ayudó a Lula da Silva a remontar en Brasil- con los que facilitan a sus seguidores contenidos para que puedan ser compartidos en redes sociales.

Miembros del PSOE crearon el 8 de octubre -tres días después de que Sánchez convocara las elecciones- un canal de whatsapp que ya ha superado los 54.000 miembros y en el que se difunden ideas, fotos, carteles o cortes de vídeo, principalmente de Sánchez.

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Una vía en la que también ha trabajado el Frente Amplio y su canal, que también ha superado los 50.000 suscriptores, donde se encarga a los seguidores "misiones" en un tiempo determinado para difundir mensajes a través de distintas redes sociales, se comparten 'stickers' o se enseña cómo actuar frente al algoritmo.

También Podemos ha creado su propio canal de whatsapp, que cuenta en la actualidad con algo más de 26.000 seguidores y sigue una línea muy parecida a la de los otros partidos de izquierdas, mientras que el PP, con 7.200 seguidores, difunde ideas clave diarias bajo el mensaje "hablemos claro".

El canal "oficial de alertas" abierto por Santiago Abascal, líder de Vox, para esta campaña supera a todos los anteriores en número de seguidores (89.000), que pueden encontrar las últimas noticias -de la formación pero también de actualidad- y vídeos para "estar informados y poder compartir en redes sociales y con amigos". EFE