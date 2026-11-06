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La Bolsa española abre con perdidas del 1,16 % afectada por la ola de ventas en la IA

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Madrid, 6 nov (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con caídas del 1,16 %, arrastrada por la ola de ventas sufrida en Wall Street y en Asia en el sector de la inteligencia artificial (IA), ante la preocupación de que EE.UU. endurezca la regulación sobre el sector tras la victoria electoral de los demócratas.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 1,16 %, hasta los 19.256,1 puntos. Las ganancias del año se reducen al 11,26 %.

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En una jornada en la que además se conocerá el informe de empleo de Estados Unidos de octubre, clave para las decisiones sobre tipos de interés de la Reserva Federal (Fed), el mercado acusa el alza del precio del crudo, ya que el brent, el de referencia en Europa, sube el 1,49 %, hasta los 99,73 dólares el barril. EFE

(Foto)(Vídeo)

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