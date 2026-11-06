Estepa (Sevilla) ilumina ya la Navidad y manda un mensaje de paz al espacio

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Estepa (Sevilla), 6 nov (EFE).- La localidad sevillana de Estepa, famosa por su producción de mantecados y polvorones, ha vuelto a situarse esta noche entre las primeras ciudades de Europa en dar la bienvenida a la Navidad con su alumbrado, con una fiesta en la que han participado centenares de vecinos en la Plaza del Carmen del municipio.

Las luces de Navidad se han encendido con una actividad paralela denominada Estepa Light Christmas Misión 1, iniciativa que cuenta con la colaboración de la Agencia Espacial Española y que ha permitido a los más pequeños del pueblo enviar al espacio un mensaje de paz en morse.

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El mensaje ha sido grabado desde el aire y posteriormente remitido a la Agencia Espacial Española para su envío al espacio, en el marco de una jornada festiva que ha congregado a personas de todas las edades ante el Ayuntamiento.

"Estepa es la Ciudad de la Navidad y queremos que cuanto antes nuestras calles respiren ese ambiente que nos caracteriza", ha explicado el alcalde, Antonio Muñoz.

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Además, el presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa, José María Fernández, ha destacado que "en estas fechas, los despachos de mantecados y polvorones ya están abiertos y reciben a miles de visitantes", de modo que el pueblo vive en estos días "su temporada alta de visitas".

El alumbrado, además, ha destacado el alcalde, permite "acompañar a comerciantes y empresas, ayudando a que Estepa sea desde principios de noviembre un destino para disfrutar de la Navidad". EFE

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(Foto) (Vídeo)