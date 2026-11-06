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El I+D de Lorena Torres en el éxito de las Valkyries

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Julia López

Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- Lorena Torres es directora de rendimiento y del equipo médico de las Golden State Valkyries. Una franquicia que ha hecho historia al conquistar la WNBA apenas dos temporadas después de su creación. En una entrevista con EFE repasa su trayectoria y explica cómo convirtió el reto de construir una franquicia desde cero en un éxito histórico.

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Pregunta (P): Apenas dos temporadas de existencia de la franquicia y ya han ganado el anillo. ¿Son conscientes de la dimensión de lo que han conseguido?

Respuesta (R): Ha sido muy emocionante. Ayer de reuniones estábamos todos diciendo: ¿es real? ¿lo hemos conseguido? Estamos un poco en ‘shock’. Hemos ido partido a partido y hemos ganado, aunque era el objetivo, sigue siendo como ¡guau!. Hemos llenado el pabellón de los Warriors (NBA) todos los partidos con nuestros propios fans. Los fans de los Warriors y los nuestros no son los mismos, pero el deporte es espectáculo y si lo das, hay espacio para todos. Se siente como estar en el sitio adecuado, en el momento oportuno.

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P: ¿Cómo se ha vivido este éxito desde dentro?

R: Con mucha emoción, mucha alegría. La gente no es consciente de lo duro que ha sido, del poco tiempo que hemos tenido para ganar un anillo. El partido empezó cómo queríamos porque si Atlanta se ponía a meter triples luego es muy difícil pararles. Los últimos 45 segundos de partido estaba mirando al suelo, no quería ver lo que pasaba, pero levanté la cabeza y vi que todo el mundo estaba con el confeti, saltando…

P: Cuando le dan la oportunidad de crear desde cero el departamento de rendimiento. ¿Cómo lo afronta? ¿Cómo se consigue ganar el campeonato de la WNBA en apenas dos temporadas?

R: En 2024 esta franquicia no existía. El año pasado fue un poco de supervivencia, queríamos meternos en ‘playoffs’. Me centré en montar un equipo de trabajo, un staff, los procesos, cómo iban a ser nuestros calentamientos… Estábamos construyendo todo, mientras que el cuerpo técnico estaba enfocado en ganar partidos.

Pero en post-temporada, cuando tuvimos tiempo de analizar cómo  iba la temporada, la General Manager, la entrenadora y yo, que somos el triángulo de mujeres que tomamos todas las decisiones deportivas, decidimos hacer una estrategia para llegar en nuestro mejor pico de forma a los ‘playoffs’, con el objetivo de ganar.

Mi parte fue diseñar una estrategia para que durante toda la temporada pudiéramos mantener a las jugadoras lo más sanas posibles. Yo era la responsable de decir cómo se entrena y cómo se descansa, la duración de los entrenamientos, la intensidad, etc. Y tener banquillo nos ha permitido toda la temporada gestionar los minutos de juego de las jugadoras.

La estrategia de carga-recuperación y el ‘feedback’ constante con las jugadoras nos ha ayudado mucho a lo hemos conseguido.

P: A lo largo de su carrera ha formado parte de muchos equipos ganadores, como la selección española masculina, los San Antonio Spurs o los Philadelphia 76ers de la NBA, pero ¿qué tiene de diferente esta franquicia respecto a las otras en las que ha trabajado?

R: Lo más diferente es que siempre he ido a sitios en los que el sistema ya estaba y tú llegabas a aportar tu experiencia, tu conocimiento. Montarlo todo desde cero ha sido distinto y muy bonito porque tenía carta blanca para hacer lo que quisiera.

También ha sido diferente la colaboración. Nunca había estado en un sitio en el que yo he tenido tanto peso en la toma de decisión, en la estrategia, en mi rol. Para mí ha sido única la colaboración y la comunicación entre la General Manager, entrenadora y la persona que se encarga del rendimiento y la salud (ella). Ha sido espectacular.

Como franquicia, el segundo año he visto que en esta franquicia, si creen en ti, te ayudan muchísimo. Que crean en ti, te respeten y te apoyen, eso eleva muchísimo el rendimiento.

Para mí personalmente, trabajar en un ambiente de mujeres. He trabajado muchos años en ambientes de hombres y es distinto. Ha sido un ambiente muy sano, queremos tener buena gente, formar parte de la construcción de una cultura tan sana en el ambiente profesional, que muchas veces es muy tóxico.

P: ¿Cree que el crecimiento de la WNBA está contribuyendo también a impulsar la investigación y el conocimiento sobre la salud de la mujer deportista?

R: Estamos viviendo un momento en la historia del deporte, donde la mujer tiene su espacio. Y se está apostando por la mujer, conocer a la mujer, hacer investigación, al menos aquí en Estados Unidos.

Muchas veces tenemos como referencia estudios masculinos y hay pocos de mujeres, que además son de poca calidad. En los últimos dos meses me han contactado los dos grupos de investigación deportiva más potentes del mundo, porque las mujeres quieren saber más sobre la mujer y cómo ayudar a la mujer, con parámetros femeninos.

P: Dijo el otro día que lo que en España se ve como un gasto, en Estados Unidos es una inversión. ¿Qué diferencias destacaría desde su experiencia entre la forma en que Estados Unidos y España entienden, valoran y apuestan por el deporte?

R: El deporte en España es deficitario y esto me cuesta mucho entenderlo. Aquí es un negocio y es un negocio que va muy bien. Es un tema cultural, el deporte está constantemente en la televisión, deporte de hombres, mujeres, universitario… El fan está expuesto al deporte mucho tiempo.

En España es deficitario y aquí da muchísimo dinero, ¿cómo puede ser? ¿Qué no estamos haciendo en España y en Europa para que no dé tanto dinero como da aquí? El tema de patrocinadores e inversión es distinto en España. Aquí tienes dinero de 'ticketing', de 'merchandinsing', además de patrocinadores que invierten muchísimo dinero.

Claro que puedes tener mejores resultados si inviertes, la gente lo que le tiene que dar una vuelta es a  cómo conseguir recursos. Es el mismo deporte, pero en dos partes del mundo.

No es solo tener tecnología, también hay que invertir en personal y la gente buena quiere cobrar bien. Es un tema de inversión de arriba a abajo: sueldos, equipamiento, colaboraciones con investigación, publicidad, marketing, etc. Es muy distinto.

Con recursos y con talento, de los jugadores, del staff, de la gente que toma decisiones, se puede ganar. Eso es lo bonito de WNBA, que es muy difícil que un equipo gane dos veces seguidas, en España tenemos 3 equipos que ganan siempre. Es un tema complejo. EFE

(foto)(vídeo)

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