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El Gobierno concede la nacionalidad a Félix Maradiaga, dirigente opositor nicaragüense

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Madrid, 6 nov (EFE).- El Gobierno ha concedido la nacionalidad española a Félix Alejandro Maradiaga Blandón, dirigente opositor nicaragüense y exprecandidato presidencial, a quien el Gobierno de Daniel Ortega privó de su ciudadanía, dejándolo apátrida.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes el real decreto por el que se le otorga la nacionalidad a Maradiaga, así como a otros políticos latinoamericanos y estadounidenses, entre ellos Julissa Reynoso Pantaleón, exembajadora de EE.UU en España y Andorra.

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Además, el Gobierno ha concedido la nacionalidad española al exdiputado y opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones Gómez y a la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, "en atención a sus circunstancias excepcionales".

A todos ellos se le ha otorgado la ciudadanía española por carta de naturaleza, a propuesta del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. EFE

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