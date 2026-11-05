U2 actuará en Barcelona y Sevilla en mayo de 2027

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Madrid, 5 nov (EFE).- Barcelona y Sevilla son las ciudades españolas por las que pasará la próxima gira de la banda irlandesa U2, 'The Greatest Show On Earth', en mayo del próximo año, ha anunciado este jueves la promotora Live Nation.

El cuarteto dublinés actuará en el Estadio Olímpico Lluis Companys de Barcelona los días 13 y 15 de mayo y en La Cartuja de Sevilla el 22 de mayo.

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La preventa estará disponible en la web de U2 desde el lunes 9 de noviembre y la venta general a partir del viernes 13 de noviembre a las 10h en Livenation.es y Ticketmaster.

La banda celebró el pasado mes su 50 cumpleaños con el anuncio del lanzamiento el próximo 13 noviembre de su decimosexto álbum de estudio, 'Carnaval De Luz', que incluye un dueto con la fallecida Dolly Parton y un tema inspirado en la artista española Rosalía.

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La gira mundial de presentación arrancará el próximo febrero en México y que concluirá el tramo latinoamericanao en marzo en Brasil y Argentina, con dos actuaciones programadas en cada uno de esos países.

La etapa europea, a partir de abril, pasará también por ciudades como Amsterdam, París, Lisboa, Milán o Londres.

El grupo británico Wolf Alice será el encargado de acompañarles como telonero durante los conciertos de la gira en Europa. EFE