Tolón considera que Óscar Puente ha dado "ejemplo" al asumir su responsabilidad política

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Toledo, 5 nov (EFE).- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha considerado que el exministro Óscar Puente ha "dado un ejemplo" al asumir su responsabilidad política tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), y ha criticado que es algo que "no hace ni ha hecho nunca el Partido Popular".

En declaraciones a los medios este jueves en Toledo, Tolón ha valorado que Puente haya asumido su responsabilidad y lo haya hecho además "en sede parlamentaria", en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, donde dio "un testimonio muy importante".

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La ministra ha afirmado que mantiene con Óscar Puente "una grandísima amistad" y se conocen desde que él era alcalde de Valladolid y portavoz del Partido Socialista en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) cuando Tolón era vicepresidenta.

Ha argumentado que el exministro "es un gran profesional" y ha defendido que "ha hecho algo muy importante, y es dar testimonio y dar ejemplo de lo que se tiene que hacer desde el punto de vista político".

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Por el contrario, ha criticado que es algo que no hace "nunca" el Partido Popular y ha aludido al caso de la dana.

Preguntada al respecto, Tolón ha garantizado que habrá representación del Gobierno de España el próximo 10 de noviembre en el funeral por los fallecidos de Urda que se va a celebrar en la Catedral de Toledo, y ha indicado que "en los próximos días" se concretará quién va a asistir. EFE

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(Foto)(Vídeo)