Sordo (CCOO) ve "relevante" la nueva subida del SMI, una "historia de éxito" en ocho años

Guardar

Sevilla, 5 nov (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado este jueves de "relevante" el nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que subirá un 5,3 % en 2027, después de ocho años en los que esta medida ha demostrado ser, en su opinión,"una historia de éxito".

A preguntas de los periodistas sobre este asunto antes del inicio de una asamblea con delegados sindicales en Sevilla para preparar la huelga general del 11 de noviembre, el líder de CCOO ha recordado que los sindicatos pedían un incremento del 7 % por lo que el aumento queda "por debajo" de sus expectativas.

PUBLICIDAD

Sordo ha detallado que su organización hará una valoración global una vez que el Gobierno aclare su tratamiento fiscal y los criterios de compensación y absorción de los pluses de los complementos salariales, como puede ser el de nocturnidad, para asegurar que el incremento repercute realmente en el trabajador.

La subida del SMI un 70 % en ocho años demuestra, según el dirigente de CCOO, que es una medida "perfectamente compatible" con la generación de empleo y una "historia de éxito".

PUBLICIDAD

El Gobierno "mueve posición" con esta decisión en cuanto a los salarios, una de las razones principales de la convocatoria de huelga general del próximo 29 de noviembre, junto con la vivienda y los sectores públicos, ha explicado Sordo. EFE