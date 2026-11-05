Seis detenidos, registros y documentación pedida a Adif en la nueva pieza del caso Koldo

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Madrid, 5 nov (EFE).-La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a seis personas, ha registrado la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos -en prisión- y ha acudido a la sede de Adif para solicitar documentación, en un operativo desplegado tras la apertura de una nueva pieza separada del caso Koldo.

Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los arrestos se han producido este jueves en Madrid, Córdoba, Valencia y Sevilla en el marco de esta nueva pieza, declarada secreta y que según indican fuentes jurídicas se trata de un despiece de la rama de la investigación que aborda presuntas mordidas en contratos de obra pública.

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El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abrió esta nueva pieza separada el pasado martes, tras recibir un nuevo informe de los agentes de la UCO.

En este nuevo operativo de la UCO, practicado por orden del juez y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, se ha registrado la casa en València del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien está en prisión cumpliendo una pena 24 años de cárcel por la parte del caso que fue juzgada en el Tribunal Supremo. Su pareja, Andrea de la Torre, ha sido interrogada en presencia de su abogado.

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Los agentes también han acudido a la sede de la empresa pública Adif y Adif Alta Velocidad para hacer un requerimiento de información, también relacionado con esta pieza, según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Fuentes de Adif han precisado a EFE que la compañía ha aportado la información solicitada esta mañana por los investigadores de la UCO que han acudido a su sede, y han destacado la "total colaboración" prestada.

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Otro de los registros se ha practicado en Córdoba, en el domicilio del empresario Cristian Corvillo, vinculado al PSOE y también al comisionista Víctor de Aldama, sentenciado asimismo en la parte del caso Koldo que se juzgó en el Tribunal Supremo, pero quien no ha ingresado en prisión al tener suspendida su condena de 4 años y medio por colaborar con la justicia.

Por las presuntas mordidas en obra pública el magistrado Moreno investigaba hasta ahora al menos a una quincena de personas, incluidos el exministro de Transportes José Luis Ábalos, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

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Con la apertura de esta nueva rama, crece aún más el procedimiento abierto en 2024, en un principio centrado en contratos de mascarillas, pero que evolucionó a adjudicaciones de obra pública y también a pesquisas sobre el sistema de reembolso en efectivo en el PSOE de pagos adelantados por sus cargos, que se investiga en secreto. EFE