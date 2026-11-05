'Sacamantecas', retrato cinematográfico del asesino que asustó a generaciones de niños

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Madrid, 5 nov (EFE).- El sacamantecas es un personaje terrorífico que ha asustado a varias generaciones de niños en España, pero además fue el nombre de un asesino real cuya historia llega al cine este viernes en una película de suspense protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnáiz y dirigida por David Pérez Sañudo.

Este director vasco, que en sus dos primeros largometrajes ('Ane' y 'Los últimos románticos') abordó temáticas contemporáneas, se ha trasladado al siglo XIX para su tercer trabajo, que dedica al alavés Juan Díaz de Garayo, violador y asesino de al menos seis mujeres y niñas en los estertores de la III Guerra Carlista.

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Como explicó Pérez Sañudo en el Festival de San Sebastián, donde presentó la película el pasado septiembre, cuando comenzó a documentarse sobre el personaje comprobó que lo que existía sobre él no despejaba todas las incógnitas sobre sus crímenes y sobre quién fue aquel hombre, que al parecer empezó a eviscerar a sus víctimas en un intento de confundir a las autoridades.

Entre los elementos que despertaron su curiosidad, descubrió que pocos días antes de ser ajusticiado a garrote vil Díaz de Garayo, un campesino analfabeto, quiso aprender a leer y escribir. Pero el director ha huido de cualquier mitificación para representar la época con una mirada naturalista que además evita hacer espectáculo de la violencia sobre las mujeres.

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Patricia López Arnaiz ('Los domingos') interpreta a la hermana de una de las víctimas, empeñada en conocer la verdad de unos hechos que las autoridades estaban escondiendo en Vitoria, que llegó a conocerse como la 'ciudad de la muerte' en la época por su alto índice de violencia y criminalidad.

Ella es una mujer rígida totalmente moldeada por el contexto y el lugar que perseguirá a un hombre que su compañero de reparto, Antonio de la Torre ('El Reino') ha dibujado como un personaje "muy animal", que se mueve "de manera torpe y bruta" y que está lleno de silencios por "esa realidad oscura que tiene que ocultar", según el actor.

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Junto a ellos, Eneko Sagardoy ('Handia', 'Karmele'), Josean Bengoetxea ('Celda 211') y Haizea Carneros trabajan en este 'thriller' de época rodado en euskera y castellano y que llega este viernes a los cines. EFE