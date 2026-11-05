Espana agencias

'Sacamantecas', retrato cinematográfico del asesino que asustó a generaciones de niños

Guardar

Madrid, 5 nov (EFE).- El sacamantecas es un personaje terrorífico que ha asustado a varias generaciones de niños en España, pero además fue el nombre de un asesino real cuya historia llega al cine este viernes en una película de suspense protagonizada por Antonio de la Torre y Patricia López Arnáiz y dirigida por David Pérez Sañudo.

Este director vasco, que en sus dos primeros largometrajes ('Ane' y 'Los últimos románticos') abordó temáticas contemporáneas, se ha trasladado al siglo XIX para su tercer trabajo, que dedica al alavés Juan Díaz de Garayo, violador y asesino de al menos seis mujeres y niñas en los estertores de la III Guerra Carlista.

PUBLICIDAD

Como explicó Pérez Sañudo en el Festival de San Sebastián, donde presentó la película el pasado septiembre, cuando comenzó a documentarse sobre el personaje comprobó que lo que existía sobre él no despejaba todas las incógnitas sobre sus crímenes y sobre quién fue aquel hombre, que al parecer empezó a eviscerar a sus víctimas en un intento de confundir a las autoridades.

Entre los elementos que despertaron su curiosidad, descubrió que pocos días antes de ser ajusticiado a garrote vil Díaz de Garayo, un campesino analfabeto, quiso aprender a leer y escribir. Pero el director ha huido de cualquier mitificación para representar la época con una mirada naturalista que además evita hacer espectáculo de la violencia sobre las mujeres.

PUBLICIDAD

Patricia López Arnaiz ('Los domingos') interpreta a la hermana de una de las víctimas, empeñada en conocer la verdad de unos hechos que las autoridades estaban escondiendo en Vitoria, que llegó a conocerse como la 'ciudad de la muerte' en la época por su alto índice de violencia y criminalidad.

Ella es una mujer rígida totalmente moldeada por el contexto y el lugar que perseguirá a un hombre que su compañero de reparto, Antonio de la Torre ('El Reino') ha dibujado como un personaje "muy animal", que se mueve "de manera torpe y bruta" y que está lleno de silencios por "esa realidad oscura que tiene que ocultar", según el actor.

Junto a ellos, Eneko Sagardoy ('Handia', 'Karmele'), Josean Bengoetxea ('Celda 211') y Haizea Carneros trabajan en este 'thriller' de época rodado en euskera y castellano y que llega este viernes a los cines. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El verano durará cuatro meses y “se comerá” al otoño y la primavera: las previsiones de la Aemet para dentro de 20 años

El organismo destaca que la temporada estival ya suma más de 100 jornadas de calor sostenido, en una tendencia que seguirá creciendo en las próximas décadas

El verano durará cuatro meses y “se comerá” al otoño y la primavera: las previsiones de la Aemet para dentro de 20 años

Qué se come y por cuánto en los restaurantes españoles de la lista de los 50 mejores del mundo: de DiverXO a Asador Etxebarri

El restaurante vasco Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, lidera la nueva lista de los 50 mejores, que cuenta con la presencia de otros tres españoles

Qué se come y por cuánto en los restaurantes españoles de la lista de los 50 mejores del mundo: de DiverXO a Asador Etxebarri

La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación secreta del ‘caso Koldo’ relacionada con un presunto blanqueo de capitales

El juez Ismael Moreno abrió este miércoles una nueva pieza secreta a raíz de un informe policial que apunta a otros presuntos amaños de obra pública

La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación secreta del ‘caso Koldo’ relacionada con un presunto blanqueo de capitales

Nacen en Cataluña cinco cachorros de lobo: la especie se extinguió en la comunidad autónoma hace un siglo y está comenzando a recuperarse

En el año 2000, el mamífero regresó a la región de forma natural y hubo que esperar 25 años para la llegada de las primeras crías

Nacen en Cataluña cinco cachorros de lobo: la especie se extinguió en la comunidad autónoma hace un siglo y está comenzando a recuperarse

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación secreta del ‘caso Koldo’ relacionada con un presunto blanqueo de capitales

La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación secreta del ‘caso Koldo’ relacionada con un presunto blanqueo de capitales

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo: Pedro Sánchez defiende “el diálogo frente a la imposición” en un inicio de plenario marcado por su encuentro con Milei

El último servicio de Óscar Puente a Sánchez no fue la dimisión, sino el momento: la bala de Carlos Cuerpo y la nueva estrategia de campaña

La izquierda y la derecha se alían en un pequeño pueblo de Madrid para quitarle el sueldo de 2.512 euros mensuales a la alcaldesa independiente, que ha recurrido en el juzgado

ECONOMÍA

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”