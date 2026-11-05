Los sevillistas Kochorashvili y Pablo Blanco asistirán al funeral por Jesús de Miguel

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Sevilla, 5 nov (EFE).- El centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili y el exjugador sevillista Pablo Blanco asistirán este jueves, en Navahermosa (Toledo), a la misa funeral por el delantero del Tenerife Jesús de Miguel, prevista para las 15:00 horas en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel.

El georgiano, al igual que De Miguel, jugó en el Castellón y este jueves se ausentó con permiso del club del entrenamiento de su equipo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el viernes está fijado el partido ante el Alavés, que abre la duodécima jornada de LaLiga EA Sports.

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Junto a Kochorashvili, también se ha desplazado a la localidad toledana Pablo Blanco, uno de los históricos futbolistas del Sevilla y que ahora ejerce de 'embajador oficial' del club.

Los restos mortales del futbolista del CD Tenerife han llegado a primera hora de este jueves al tanatorio municipal de Navahermosa.

De Miguel, de 30 años, falleció el pasado martes tras sufrir un golpe durante el encuentro disputado un día antes frente al Andorra y su muerte ha provocado dolor y consternación en Navahermosa, localidad de la que proceden sus padres y abuelos y donde el futbolista pasó temporadas durante su infancia. EFE

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