Los líderes iberoamericanos recuerdan a los fallecidos del accidente de Urda

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Madrid, 5 nov (EFE).- Muchos de los líderes iberoamericanos reunidos en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana han recordado este jueves en sus intervenciones a las 69 víctimas mortales del reciente accidente ferroviario registrado en Urda y han mandado su apoyo y condolencias a familiares y allegados.

De las 69 personas que fallecieron a causa del accidente quince eran extranjeras. Cuatro de los fallecidos eran de nacionalidad estadounidense; dos de nacionalidad australiana; dos japonesas; una argentina; una canadiense; una checa; una francesa; una mexicana; una portuguesa y otra tunecina.

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El jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, ha arrancado su intervención en la sesión plenaria expresando las "más sinceras condolencias al Gobierno de España" y a las familias y allegados de las víctimas del "trágico accidente".

"En estos momentos de profundo dolor, deseamos hacerles llegar nuestra más sentida solidaridad, así como nuestros sentimientos de cercanía y apoyo ante una tragedia que nos ha conmovido profundamente", ha agregado Espot.

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Tras él se ha referido al accidente el presidente de Argentina, Javier Milei, quien ha expresado, "en nombre del pueblo y del Gobierno argentino", su "más sentido pésame" por las víctimas.

"Acompañamos con respeto al dolor de sus familias y deseamos una pronta recuperación a los heridos. En este momento de dolor, la Argentina está junto al pueblo español", ha enfatizado Milei.

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También el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha transmitido sus condolencias a la "familia española", mientras que su homólogo guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha dicho que "Guatemala entera acompaña a las familias de las víctimas y se solidariza con España."

El presidente chileno, José Antonio Kast, se ha sumado a las condolencias "por la trágica pérdida de vidas" en el accidente, y el portugués, António José Seguro, ha mostrado su solidaridad "con nuestros amigos de España" y con las familias de los fallecidos. EFE

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