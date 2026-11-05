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Los 'boinas verdes' se forman como sanitarios de combate

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Alicante, 5 nov (EFE).- Soldados del Mando de Operaciones Especiales (MOE), popularmente conocidos como los 'boinas verdes', se forman como sanitarios de combate en un curso avalado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Se trata de la tercera edición del curso 'Sanitario de Combate de Operaciones Especiales', una formación certificada por el Mando Conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales de la OTAN (SOFCOM NATO) y que equipara a España con otras naciones aliadas con capacitaciones similares, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suecia o Noruega.

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El curso está dirigido a miembros de equipos operativos de operaciones especiales, con sede en el alicantino acuartelamiento Alférez Rojas Navarrete, que ejercerán como sanitarios de combate para hacerse cargo de personal herido en entornos remotos o aislados fuera del territorio nacional durante el desarrollo de sus misiones propias de operaciones especiales.

En España lo cursan miembros del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire y del Espacio y de la Guardia Civil, y la formación la imparten los oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad del MOE con la colaboración de otro personal de la unidad y de profesorado de la Facultad de Medicina de la UMH en las instalaciones del campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH, con el patrocinio de la Cátedra de Investigación en Simulación Clínica Fundación ASISA-UMH.

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Los alumnos adquieren conocimientos anatómicos avanzados y practican las técnicas para las que se les capacita sobre cadáveres embalsamados con el método Thiel, una técnica que conserva los tejidos blandos y flexibles, con un aspecto y una coloración muy próximos a los de una persona viva de manera que el entrenamiento se acerca lo máximo posible a un entorno real.

La colaboración con la UMH arrancó en 2019 con un primer curso de 30 horas con vistas a aumentar las garantías de supervivencia de los soldados y actualmente el plan llega hasta las 200 horas.

Aunque no hay datos concretos de las misiones del MOE, cumplen décadas de trayectoria con más de 200 relevos en puntos del exterior como Afganistán, Líbano, Bosnia, Irak, Mali, Kosovo y la República Centroafricana, además de misiones breves de seguridad cooperativa a petición de países del Magreb y el Sahel africano.

Las patrullas en territorios remotos suelen estar formadas por pocos efectivos y el objetivo es que, al menos, uno de ellos tenga formación paramédica para la primera atención sanitaria, antes del traslado a un recinto con personal médico especializado.

Con unos 900 soldados, el MOE desarrolla operaciones que no pueden ser desarrolladas por otras unidades como el rescate de rehenes, reconocimientos, localización y neutralización de objetivos o extracción segura de civiles de zonas de conflicto, como ocurrió en Afganistán, con una edad media de 34 años, 12 de ellos en el Ejército y los 7 últimos en este cuerpo.EFE

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