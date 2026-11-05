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Las pinturas profanas retornarán al Monasterio de Sijena el 2 de diciembre

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Zaragoza, 5 nov (EFE).- Las pinturas profanas del Monasterio de Sijena (Huesca) retornarán al cenobio el próximo 2 de diciembre, según el cronograma que ha comunicado el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) al Gobierno de Aragón.

Así lo ha confirmado este jueves el director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Ejecutivo aragonés, Pedro Olloqui, quien ha detallado que el MNAC envió por registro oficial la misiva con los detalles para el trasladado el día 3 y se recibió este miércoles, 4 de noviembre, a última hora de la mañana.

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Una carta para Olloqui "redactada en un tono constructivo", por lo que ha valorado el proceso que se inicia para el retorno de la mitad de los conjuntos murales de Sijena, en este caso el de las pinturas profanas: ocho paneles datados en torno al 1200 que no sufrieron el incendio del cenobio en 1936 y que el MNAC aceptó devolver ya porque considera técnicamente viable el traslado.

El director general ha destacado que el cronograma del MNAC fija para el 17 de noviembre el inicio de los trabajos de desmontaje de las pinturas, a puerta cerrada en la sala 17 que las alberga, supervisados por técnicos y representantes del Gobierno de Aragón y junto a técnicos del museo y de la empresa adjudicataria.

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Desde ese día, y en paralelo, se pondrán en marcha dos líneas de trabajo: la consolidación de las microdesadherencias de las pinturas y la fabricación de los embalajes específicos, con espumas aislantes y componentes técnicos para garantizar la seguridad en el traslado.

Respecto de la consolidación, ha hecho hincapié en que es una labor particularmente sensible y constituye una "prueba piloto" de cómo se realizarán los trabajos sobre las pinturas de la Sala Capitular, "desterrando ese miedo a la intervención, a la consolidación que ha existido".

Los trabajos de consolidación y fabricación de embalajes terminará el 30 de noviembre y, una vez embaladas las pinturas, llegarán al Monasterio de Sijena el 2 de diciembre.

El director general ha destacado que serán necesarias dos jornadas para su desembalaje, de forma que las pinturas estarán disponibles para iniciar la restauración el 4 de diciembre.

Olloqui ha avanzado que la semana próxima el Gobierno de Aragón informará de los aspectos en los que trabaja para la recepción e instalación provisional de las pinturas para su restauración y el proyecto de instalación en el monasterio y de estudio para intensificar el conocimiento de estas pinturas profanas, que son "grandes desconocidas" desde el punto de vista de su historia y su significado. EFE

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