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La reina insta a seguir impulsando herramientas para erradicar "de una vez" la trata

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Madrid, 5 nov (EFE).- La reina Letizia ha asegurado este jueves que la trata de personas con fines de explotación sexual "degrada" y "vulnera" la dignidad de las personas y ha instado a "seguir impulsando y mejorando" todo el trabajo que se hace para que "se erradique de una vez ese delito".

Con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, la reina participa en una jornada de trabajo para abordar la trata de personas con fines de explotación sexual y la inclusión de las personas con discapacidad a través de la cultura que se celebra en el Palacio de El Pardo.

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Letizia ha iniciado su intervención utilizando un "femenino plural" para dar la bienvenida a todos los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la jornada, "pero por supuesto también al primer caballero de Costa Rica y al esposo del canciller venezolano.

Ha recordado las palabras que pronunció el rey al inicio de la cena de inauguración de la Cumbre Iberoamericana en las que abogaba por que la prioridad de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y de su cooperación sea la mejora de las condiciones de vida y el reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos.

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La reina ha señalado "dos asuntos que tienen mucho que ver con la dignidad": el delito de trata con fines de explotación sexual "porque la degrada, la vulnera", y en la lado "contrario" la cultura inclusiva, que "es la transformación de esa mirada hacia el mundo de la discapacidad y de la diversidad funcional y de cómo el arte, las artes escénicas y la cultura sanan".

"Pensamos que todas las personas que estáis hoy aquí podéis desde vuestros lugares, tratar de seguir impulsando y mejorando todo lo que tiene que ver para que se erradique de una vez ese delito y para que se sigan impulsando todas las iniciativas para que la cultura inclusiva avance", ha añadido Letizia.

Ha agradecido además la presencia de todos los participantes en esta jornada "de muchas procedencias y de muchas entidades" porque, ha admitido, "a costado mucho organizar una mañana de trabajo como esta".

En la mesa redonda sobre la trata de personas con fines de explotación sexual participan la fiscal especializada en trata de personas con fines de explotación sexual en Paraguay, Teresa Martínez; la directora de Apramp, asociación especializada en erradicar la trata y en la atención integral a las víctimas en España, Rocío Mora; y la directora de la Fundación Munasim Kullakita de Bolivia, Janet Rodríguez.

Según el último informe publicado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el número de víctimas de explotación detectadas en todo el mundo aumentó hasta 202.478 personas identificadas, de las que el 61 % son mujeres y niñas.

Asimismo, durante la jornada se pondrá en valor también la cultura como herramienta de inclusión de personas con discapacidad a través de dos representaciones que llevarán a cabo compañías de artes escénicas que ya han desarrollado proyectos culturales en países iberoamericanos.

La primera la coordina la asociación 33 % Cultura Sin Límites y participan la Asociación Cross Border Project y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. En esta representación actuará un grupo de jóvenes de entre 12 y 16 años, algunos de ellos pacientes de la consulta de Neurología del Niño Jesús y del programa de teatro 'Nuevos Dramáticos' del Centro Dramático Nacional.

Posteriormente, seis bailarines de la compañía Fritsch Company interpretarán el espectáculo de danza de psicoballet 'Des/envolturas', creado por la coreógrafa Amaya Galeote junto a la Fundación Ballet Maite León. EFE

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