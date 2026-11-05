La fiscal rebaja de 6 a 5 años su petición de prisión para Ignacio González por corrupción

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San Fernando de Henares (Madrid), 5 nov (EFE).- La fiscal ha rebajado de 6 a 5 años su petición de prisión para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en su primer juicio por el caso de corrupción Lezo relacionado con el PP al aplicarle la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en la causa.

Ignacio González, que estuvo seis meses en prisión provisional tras ser detenido en 2017, está acusado de dos delitos de cohecho por presuntas irregularidades en sendas adjudicaciones de Canal de Isabel II para beneficiar supuestamente a un hermano y a un cuñado suyos en 2004 y 2006 cuando era vicepresidente del Gobierno autonómico encabezado por Esperanza Aguirre y presidía dicho ente público.

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La fiscal ha rebajado igualmente de 6 a 5 años su solicitud de cárcel por idénticos delitos a Pablo González y a José Juan C.E., hermano y cuñado respectivamente del expresidente de la Comunidad de Madrid; a José Antonio C.M., que fue socio de los dos anteriores en una empresa que resultó beneficiada por las adjudicaciones, y al entonces gerente de Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel.

En la vista que ha reanudado este jueves la Audiencia Nacional se enjuician presuntas irregularidades en las adjudicaciones de las obras de un campo de golf en terrenos de Canal de Isabel II en la avenida de Filipinas, en la ciudad de Madrid, en 2004 y de un contrato para la gestión de explotación de la instalación deportiva. EFE

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