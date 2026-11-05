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La colombiana Margarita García Robayo gana el Herralde de novela por 'Querida Sharik'

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Barcelona, 5 nov (EFE).- La escritora colombiana Margarita García Robayo es la ganadora del cuadragésimo cuarto Premio Herralde de Novela, que concede la editorial Anagrama, por la obra 'Querida Sharik', una autoficción que cuenta su investigación sobre sus ancestros esclavos en el Caribe colombiano.

García Robayo (Cartagena de Indias, Colombia, 1980), que firmó su manuscrito con el seudónimo Orika Biohó, se ha impuesto entre las 2.223 novelas presentadas al galardón, dotado con 25.000 euros.

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La premiada, afincada en Buenos Aires, es autora de las novelas 'Hasta que pase un huracán', 'Lo que no aprendí' y 'Educación sexual', así como de varios libros de cuentos, entre los que destaca 'Cosas peores', ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014. EFE

(foto) (vídeo)

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