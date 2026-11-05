La alta velocidad Madrid-Barcelona se normaliza tras descartarse una anomalía en la vía

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Madrid, 5 nov (EFE).- La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona ha recuperado la normalidad después de registrar este jueves retrasos de unos 20 minutos de media durante cerca de tres horas, tras el aviso de un maquinista sobre un posible bache en la vía que los técnicos de Adif han descartado.

A las ocho de la mañana, un maquinista alertó de que había detectado un "pequeño" bache en la infraestructura ferroviaria entre Medinaceli (Soria) y Ariza (Zaragoza), según han informado a EFE este jueves fuentes de Adif.

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Tras recibir el aviso, técnicos del gestor de infraestructuras realizaron las comprobaciones sobre el terreno y descartaron la existencia de dicha anomalía.

La circulación ferroviaria se ha restablecido con normalidad a las 10:55 horas. EFE