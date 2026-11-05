Kiko Veneno: "No soy optimista, cada vez veo más confusión en el mundo"

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Javier Herrero

Madrid, 5 nov (EFE).- "Ante el horror en el que se está convirtiendo el mundo", Kiko Veneno quiso entregar un disco que es una reivindicación del amor y el diálogo, 'Precisamente', que se publica este viernes y constituye su vuelta a la rumba con compañeros como Estopa en su primera colaboración histórica.

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"En vez de masacrarnos los unos a los otros, el amor es lo único que puede salvarnos; el entendernos, compartir y querernos es la única solución si la hubiere", advierte el músico a EFE en una declaración enunciada a propósito "en subjuntivo" porque, como precisa a continuación, no le parece algo factible: "No soy optimista, cada vez veo más confusión en el mundo".

Nada que ver con el alegre espíritu que irradia su vigésimo primer disco de estudio, el primero que llega de la mano de una compañía discográfica (concretamente Subterfuge Records) después de años de "casi" autoproducirse y hasta autoeditarse, concretamente desde 'Sensación térmica' (2013). "Aunque Warner tampoco le hizo mucho caso", lamenta en voz alta.

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"Quería el apoyo de una compañía para hacer algo importante. Todos mis discos lo son, pero no quería que este pasara desapercibido como los anteriores", argumenta sobre los cuatro años transcurridos desde 'Hambre' (2021), el mayor espacio de tiempo que ha dejado nunca entre dos de sus trabajos.

De las diez canciones del repertorio final (aunque en este tiempo surgieron muchas más), dice Subterfuge que es "lo mejor" que ha lanzado desde su emblemático 'Échate un cantecito' (1992), aunque él prefiera matizar esa impresión y dejarle al público la última palabra.

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"Hago discos para la gente, para que la gente los baile y los cante en las fiestas, por eso el no conseguirlo te frustra", subraya este Premio Nacional de Músicas Actuales sobre su aspiración con este álbum.

Lo hace tras trabajos ambiciosos pero quizás menos accesibles para el gran público como el citado 'Sensación térmica', que produjo Raül Refree, o como 'Sombrero roto' (2019), que se llevó el Premio de la Música Independiente al mejor disco de 2020. "Era consciente de esa apuesta. Para mí tienen mucho valor y me conformo con que así sea", asegura.

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Para darle forma y homogeneidad a 'Precisamente' ha contado como productor con Bronquio, el jerezano al que ya conocía de colaborar en el pasado y que se ha hecho un nombre más sólido en este tiempo modernizando el acervo flamenco y la raíz flamenca junto a figuras como Rocío Márquez o La Plazuela.

"Queríamos una vuelta a la rumba y canciones alegres con sonidos contemporáneos, por eso pensamos en él como la persona adecuada", alega el autor de 'Echo de menos', que aquí por ejemplo ha sustituido baterías por secuencias digitales, aunque todo mantiene su naturalidad "en la onda del cantecito". "Las rumbas tienen que ser populares, no hay que retorcer las cabezas de la gente", señala.

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Dentro aparecen temas como 'Llovió', "un tema muy flamenco por su letra" y en cuya estructura cuadró el "canon de Pachelbel", así como 'Olivia', para el que consiguió incluso la colaboración del pintor Miquel Barceló (aparece su voz y suya es la ilustración de portada).

"Nos conocemos desde hacía tiempo. Un día me levanté con la idea de que tenía que hacer unos versos en francés y se lo dije al productor. Muchas veces estas cosas se hacen sin pensar ni convicción, porque el instinto resulta lo más certero. Le llamé a él para que me lo tradujera y a la media hora me lo había mandado", comenta sobre la génesis de su participación en el álbum.

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La otra gran colaboración del disco es la de los hermanos Muñoz, Estopa. "Siempre nos habíamos tratado con mucho cariño, porque somos de la misma escuela callejera y espontánea del corazón", cuenta sobre estos dos baluartes de la rumba en España con los que extrañamente nunca había trabajado hasta que una noche, en un camerino de un concierto de C. Tangana, se pusieron a bromear sobre los representantes.

El año que viene será el momento de poner sobre un escenario sus nuevas canciones, pero hasta entonces habrá una oportunidad de verle actuar en el gran concierto que el 1 de diciembre se realizará en el Movistar Arena de Madrid en homenaje a Camarón de la Isla, junto a otros como Pablo Alborán, Miguel Poveda, Ketama, Rosario o Israel Fernández.

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"Es algo muy normal y muy necesario, porque él era un príncipe, una divinidad, y su música un regalo del cielo. Es muy justo estar ahí y no olvidarse de él", concluye. EFE