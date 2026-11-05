Infografías del jueves 5 de noviembre

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AUTOMOVILISMO G.P. SAO PAULO F1 - Previa del GP de Sao Paulo, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) disfruta de su primera carrera como nuevo campeón del mundo en el.

MOTOCICLISMO MOTOGP - Previa del Gran Premio de Catar de MotoGP, en el que el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) llega con una opción matemática al título.

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GASTRONOMÍA PREMIOS - El restaurante español Asador Etxebarri, de Bittor Arginzoniz, se proclamó como el mejor restaurante del mundo de 2026, al liderar la nueva lista de los 50 mejores, que cuenta con once restaurantes de Latinoamérica y cuatro de España.

FÚTBOL LALIGA - Partidos de la jornada 12 de LaLiga.

FÚTBOL INGLATERRA - Previa de la jornada 10 de la Premier League inglesa.

EFE

jlo/bal