Incendios y catástrofes naturales elevan 30 % el coste de siniestros en hogares españoles

Guardar

Madrid, 5 nov (EFE).- Los incendios y las catástrofes naturales elevan un 30 % el coste de los siniestros en los hogares españoles, según el último informe de Allianz Commercial, que analiza 7.888 siniestros globales registrados entre 2021 y 2025.

Según el informe, reparar una vivienda tras un siniestro cuesta hoy más de un 30 más que hace dos años, debido principalmente al incremento del precio de los materiales y la escasez de mano de obra especializada, en un contexto marcado por el aumento de los incendios y los fenómenos meteorológicos extremos.

PUBLICIDAD

En el informe se recuerda que los incendios y explosiones son la principal causa de siniestros en España y concentran el 36 % de las reclamaciones.

A nivel global, representan más del 40 % del valor total de las perdidas analizadas, equivalentes a cerca de 2.900 millones de euros.

El estudio también refleja el creciente impacto de las catástrofes naturales, suponen el 34 % del valor de los siniestros a nivel global y son la causa más frecuente, con el 26 % de los casos y ocupan el segundo lugar por valor de las reclamaciones en España.

PUBLICIDAD

Para ayudar a los hogares a anticiparse al impacto de incendios y fenómenos meteorológicos extremos, Allianz Partners ha reforzado su apuesta por la prevención con alertas predictivas y soluciones de asistencia integral. EFE