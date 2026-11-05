Galicia ejercerá las competencias de permisos de trabajo a extranjeros desde marzo de 2027

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Santiago de Compostela, 5 nov (EFE).- Galicia ejercerá desde marzo de 2027 las competencias sobre los permisos iniciales de trabajo a extranjeros y desde enero también del próximo año sobre aeródromos no comerciales, según han firmado este jueves la Xunta y el Gobierno en la Comisión Mixta de Transferencias en Santiago de Compostela.

Tras la reunión de este órgano, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han hecho una declaración institucional en el Pazo de Raxoi, en la plaza del Obradoiro.

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El traspaso de estas dos nuevas competencias supone el segundo desde 2009, fecha desde la que el PP gobierna en la Xunta.

En abril de 2025 el propio Rueda firmó con el ministro Torres, también en Santiago, el traspaso de la competencia sobre la gestión del litoral, que Galicia ejerce desde el 1 de julio de ese año. EFE

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