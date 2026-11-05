Frente Amplio plantea un impuesto a "ultrarricos" y revisar las desgravaciones a la banca

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Madrid, 5 nov (EFE).- La candidata de Frente Amplio para las elecciones generales, Ada Colau, ha planteado un impuesto a los "ultrarricos" con el que prevén recaudar mas de 10.000 millones de euros, así como revisar las desgravaciones a las grandes empresas y la banca para aumentar el tipo efectivo sobre sus beneficios.

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Madrid, donde ha sido presentada por el exsecretario de Estado de Derechos Sociales Nacho Álvarez, Colau ha adelantado algunas propuestas en materia económica que la coalición Frente Amplio recogerá en su programa para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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Entre ellas, ha mencionado la iniciativa Tax the rich (gravar a los ricos), que concretarían con un impuesto a los "ultrarricos" con el que los patrimonios superiores a un millón de euros tributarían al 2 % y los que superen los 20 millones al 3 %.

"No existe ningún derecho a acumular riqueza, pero sí existe el derecho a la vivienda, a la educación y a una vida digna", ha señalado Colau, que ha añadido que con este impuesto prevén recaudar más de 10.000 millones de euros destinados a "reforzar servicios públicos".

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Además, ha dicho que suscribe las palabras del candidato a senador demócrata que acaba de ganar en Texas (Estados Unidos) de que los millonarios son "la minoría más peligrosa" para el país.

En el acto, al que han asistido como público los ministros de Sumar Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun y Sira Rego, junto a candidatos de Frente Amplio, Colau también ha planteado aumentar el tipo efectivo sobre los beneficios de las grandes empresas y de la banca revisando las desgravaciones.

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Al respecto, ha recordado que el tipo efectivo sobre los beneficios de las grandes empresas y la banca está hoy están entre el 7 y el 6 %, mientras que en el caso de las pequeñas y medianas empresas llega al 20 %, "el doble". EFE

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