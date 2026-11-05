Expertos llaman a vacunar a los niños contra la gripe: "Son el principal transmisor"

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Madrid, 5 nov (EFE).- La Asociación Española de Vacunología (AEV) ha llamado este jueves a vacunarse de la gripe, la covid-19 y el neumococo a los principales grupos de riesgo, como los mayores, las personas embarazadas y, sobre todo, a los niños, considerados el "principal transmisor del virus en la temporada gripal".

Semanas después del inicio de la vacunación por parte de las comunidades autónomas, la sociedad científica ha puesto de nuevo en marcha la campaña 'El mejor plan para este invierno. Vacúnate', con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de vacunarse, especialmente frente a la gripe durante la infancia y el embarazo.

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Según datos del Ministerio de Sanidad, hasta la semana 18 de 2026 se estimaron 46.000 hospitalizaciones y 3.400 fallecimientos por gripe en el conjunto de la población, mientras que la covid-19 causó 5.300 hospitalizaciones y 480 muertes.

Con esta campaña buscan aumentar la vacunación contra la gripe entre las embarazadas, cuya cobertura alcanzó el 61 % en la última temporada, con el objetivo de llegar al 75 % fijado por el Ministerio de Sanidad.

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Esta vacunación ofrece una doble protección: por un lado, protege a la mujer frente a la enfermedad y sus posibles complicaciones y, además, al bebé durante sus primeros meses de vida, cuando todavía no puede vacunarse.

"Cubrimos esta falta de defensas durante los primeros seis meses de vida a través de la vacunación materna", ha explicado el pediatra y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop, durante la presentación de la campaña.

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La vacuna, además, está recomendada en cualquier trimestre del embarazo.

Moraga-Llop ha insistido también en la importancia de vacunar contra la gripe a los niños de entre seis meses y cinco años, porque aunque suele considerarse una enfermedad leve, la gripe está a menudo "infravalorada o infradiagnosticada" y puede provocar complicaciones que requieran hospitalización, incluso en menores sin patologías previas.

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De hecho, tres de cada cuatro menores de cinco años hospitalizados por gripe durante la temporada 2023/2024 no tenían ninguna enfermedad crónica conocida.

"El niño es el primero que se infecta, la epidemia de gripe empieza en la infancia y es el principal transmisor del virus en la temporada gripal. Por esto hay que vacunar al niño de la gripe", ha señalado el pediatra.

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Además, Moraga-Llop ha asegurado que la tasa de hospitalizaciones por gripe en el primer año de vida es "igual o superior" a la de los mayores de 65 años.

Actualmente, la cobertura de vacunación en este grupo vulnerable se encuentra por debajo del objetivo del 60 % establecido por el Ministerio de Sanidad: en la temporada 2025/2026, la cobertura en niños de uno a cuatro años alcanzó el 52,4 %, frente al 45,5 % de la temporada anterior.

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Más allá de a niños y embarazadas, la campaña se dirige también a las personas de 60 años o más y a los grupos de riesgo, y también hace un llamamiento a los profesionales sanitarios y sociosanitarios para que se protejan y animen a sus pacientes a hacer lo mismo.

"Son uno de los principales referentes de información para la población y su recomendación puede marcar la diferencia a la hora de que una persona decida vacunarse", ha recordado Jaime Pérez, presidente de la AEV.

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Pérez ha destacado también el papel de las vacunas en la prevención de otras complicaciones, como la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares con la vacuna antigripal y de las complicaciones trombóticas asociadas a la covid-19 mediante la vacunación frente a esta enfermedad.

Además, vacunarse contra el neumococo conduce a menos infartos, ictus y menor mortalidad cardiovascular, sobre todo en adultos mayores y personas con factores de riesgo cardiovascular. EFE

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