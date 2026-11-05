Encuentran muerto a un hombre en el poste de la catenaria ferroviaria en Vilches (Jaén)

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Jaén, 5 nov (EFE),- El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado este jueves en un poste de la catenaria ferroviaria próxima al apeadero de Las Cabrerizas, en Vilches (Jaén), según ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Emergencias 112 recibió el aviso sobre las 8.20 horas cuando se alertó de la presencia de un cuerpo en la instalación eléctrica de la línea ferroviaria Manzanares-Córdoba, concretamente, en el tramo comprendido entre la estación de Vilches y el apartadero de Calancha.

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Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar han confirmado el fallecimiento del hombre. Para el rescate del cuerpo se ha procedido al corte de la línea eléctrica y la circulación ferroviaria ha sido cortada.

Se investiga las circunstancias en las que se ha producido el suceso. EFE

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