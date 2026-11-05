Espana agencias

El TS archiva la causa contra 'Alvise' por la difusión de una PCR falsa de Illa por no haber indicios suficientes

23/05/2026 El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). La movilización ha sido convocada por Sociedad Civil Española bajo el lema '¡Sánchez, dimisión ya!'. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
23/05/2026 El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). La movilización ha sido convocada por Sociedad Civil Española bajo el lema '¡Sánchez, dimisión ya!'. POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
Guardar

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por la difusión en su cuenta de X de una falsa prueba de coronavirus que atribuyó al presidente de Cataluña, Salvador Illa, al considerar que no hay "indicios suficientes" para elevar suplicatorio al Parlamento Europeo.

En un auto recogido por Europa Press, el magistrado instructor del caso, Javier Hernández, señala que no ha identificado indicios suficientes de criminalidad respecto al delito de falsedad "con la mínima consistencia" que justifique el suplicatorio y proceder a la inculpación de 'Alvise'. En paralelo, el alto tribunal también ha pedido el suplicatorio a Bruselas por presunta provocación a desórdenes en una protesta agraria en 2024 a través de su canal de Telegram.

PUBLICIDAD

En cuanto a las presuntas injurias, Hernández considera que la acción no alcanzó el nivel de "humillación, grave menosprecio o descrédito" para activar la vía penal, dejando expedita la vía de ejercicios de acciones de naturaleza civil en defensa del derecho que se considere lesionado.

No obstante, subraya que considerar que la vía penal no es la adecuada "no quiere decir, ni mucho menos, que Salvador Illa no tenga derecho a proteger su honor y a reaccionar frente a conductas que injustamente menoscaban su fama o su propia estimación".

PUBLICIDAD

"Lo que sí afirmo es que en este caso la vía penal no es la adecuada", apostilla, y manifiesta que esta decisión puede ser recurrida ante el propio instructor y la Sala de lo Penal.

Cerrada esta, el Supremo investiga ahora a 'Alvise' por cinco causas, en las que el alto tribunal ya ha pedido su respectivo suplicatorio: supuesta financiación ilegal de su partido; presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; presunto acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF; presuntas coacciones al exalcalde de Algeciras (Cádiz) José Ignacio Landaluce, y presunto desorden público por mensajes durante una protesta agrícola.

"LLAMAMIENTOS CONCRETOS AL CORTE DE VÍAS PÚBLICAS"

Precisamente, la magistrada Carmen Lamela, instructora de la causa abierta contra el eurodiputado por presunta provocación a desórdenes públicos, ha solicitado un suplicatorio al Parlamento Europeo para continuar la causa penal.

Se trata de un procedimiento abierto el pasado julio por un presunto delito de desorden público por unas publicaciones en su canal de Telegram con "llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso" de diferentes espacios durante unas protestas agrícolas en febrero de 2024, explicó Lamela cuando inició el procedimiento.

Ahora, la magistrada señala en otro auto al que ha tenido esta agencia de noticias que las publicaciones "permiten apreciar, provisionalmente y a los solos efectos de la solicitud de suplicatorio, que los hechos investigados no se limitan a la expresión de una crítica política, a la adhesión a una protesta social o a la mera convocatoria de una movilización sectorial, sino que incorporan llamamientos concretos al corte de vías públicas".

Y también "al colapso de ciudades, al bloqueo de accesos y centros logísticos y a la coordinación de actuaciones colectivas con aptitud para afectar gravemente al orden público, recogiendo expresiones relativas a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales, mantener la coordinación y perseverancia y apoyar piquetes y bloqueos".

Asimismo, la instructora incide en que los hechos objeto de investigación no se refieren a opiniones o votos emitidos por 'Alvise' "en el ejercicio de sus funciones como diputado del Parlamento Europeo", ya que las publicaciones investigadas se habrían producido entre los días 6 y 10 de febrero de 2024, esto es, con anterioridad a la adquisición de la condición de diputado al Parlamento Europeo.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Getafe estrena Getávoli: un parque navideño gratuito con belén de 12 metros

Un belén gigante y una pista de hielo natural llegan esta Navidad. El Ayuntamiento confirmó fechas, tarifas y actividades del nuevo parque temático que funcionará hasta el 10 de enero en el recinto ferial de la localidad

Getafe estrena Getávoli: un parque navideño gratuito con belén de 12 metros

Huelga general del 11 de noviembre: estos son los horarios, servicios mínimos y sectores afectados

Transporte, colegios y sanidad dependerán del seguimiento del paro convocado por CCOO, UGT y CGT, mientras el Gobierno garantiza por decreto la cobertura en sectores estratégicos como energía y banca

Huelga general del 11 de noviembre: estos son los horarios, servicios mínimos y sectores afectados

El menú que los reyes Felipe VI y Letizia sirvieron en la cena de la Cumbre Iberoamericana: ternera asturiana, pixín y un postre de manzana

Para esta cita tan especial, los reyes eligieron el imponente Comedor de Gala del Palacio Real, donde se serviría un detallado menú marcado por el sabor asturiano

El menú que los reyes Felipe VI y Letizia sirvieron en la cena de la Cumbre Iberoamericana: ternera asturiana, pixín y un postre de manzana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo: Pedro Sánchez defiende “el diálogo frente a la imposición” en un inicio de plenario marcado por su encuentro con Milei

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

ECONOMÍA

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”