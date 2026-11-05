El Supremo archiva la causa contra 'Alvise' por la difusión de una PCR falsa de Illa por no haber indicios suficientes

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El Tribunal Supremo ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por la difusión en su cuenta de X de una falsa prueba de coronavirus que atribuyó al presidente de Cataluña, Salvador Illa, al considerar que no hay "indicios suficientes" para elevar suplicatorio al Parlamento Europeo.

En un auto recogido por Europa Press, el magistrado instructor del caso, Javier Hernández, señala que no ha identificado indicios suficientes de criminalidad respecto al delito de falsedad "con la mínima consistencia" que justifique el suplicatorio y proceder a la inculpación de 'Alvise'.

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En cuanto a las presuntas injurias, Hernández considera que la acción no alcanzó el nivel de "humillación, grave menosprecio o descrédito" para activar la vía penal, dejando expedita la vía de ejercicios de acciones de naturaleza civil en defensa del derecho que se considere lesionado.

No obstante, subraya que considerar que la vía penal no es la adecuada "no quiere decir, ni mucho menos, que Salvador Illa no tenga derecho a proteger su honor y a reaccionar frente a conductas que injustamente menoscaban su fama o su propia estimación".

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"Lo que sí afirmo es que en este caso la vía penal no es la adecuada", apostilla, y manifiesta que esta decisión puede ser recurrida ante el propio instructor y la Sala de lo Penal.

Cerrada esta causa, el Supremo investiga ahora a 'Alvise' por cinco causas: supuesta financiación ilegal de su partido; presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; presunto acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF; presuntas coacciones al exalcalde de Algeciras (Cádiz) José Ignacio Landaluce, y presunto desorden público por mensajes durante una protesta agrícola.

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