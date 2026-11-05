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El PP afirma que el Ministerio de Transportes ha estado "carcomido por la corrupción"

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València, 5 nov (EFE).- La portavoz de Interior del PP en el Congreso, Ana Vázquez, ha criticado tras el nuevo registro de la UCO en la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos que ese departamento ha estado "carcomido por la corrupción", lo que ha tenido consecuencias pues "no se han dedicado a gestionar", sino a "taparla".

En una rueda de prensa en la sede del PP en València antes de mantener varios encuentros y reuniones en la provincia, Vázquez ha indicado este jueves que "esto es un goteo de corrupción" y que Ábalos "está implicado en muchas más causas de corrupción, supuestamente", además de por la que está ahora en prisión.

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Ha indicado que el exministro Óscar Puente hizo auditorías que indicaban que las contrataciones de Ábalos "eran todas correctas", pero ahora las está investigando un juez, y ha añadido que está pendiente una causa sobre contratación de obras públicas por parte de Ábalos, quien fue "la mano derecha" de Pedro Sánchez.

"La corrupción muchas veces mata, la mala gestión mata", ha aseverado la candidata popular, quien ha reprochado que "el consejero de Renfe era un portero de puticlub que había contratado Ábalos" y este "enchufaba a sus chicas en empresas de Adif", además de que pagó una vivienda a Jéssica "con dinero público".

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Vázquez ha señalado que en estos momentos "el Gobierno socialista tiene 16 causas de corrupción, 131 imputados y más de 5.400 millones de euros bajo sospecha de la corrupción que están siendo investigados", por lo que se trata del "Gobierno más corrupto", porque "no son casos aislados".

Por otra parte, la diputada popular ha criticado "el desmantelamiento sistémico" de los servicios públicos en España, que no solo afectan al ferrocarril, con 116 fallecidos en nueve meses en la alta velocidad pese a lo que Puente no "pidió perdón" a las víctimas ni asumió la "responsabilidad de su gestión política", sino también a las carreteras o la seguridad.

Vázquez también ha criticado que ninguno de los tres cuarteles de la Guardia Civil afectados por la dana de 2024, los de Paiporta, Alfafar y Utiel, aparecen en el plan de infraestructuras del Estado, y ha asegurado que el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo se comprometerá en la ejecución de esas obras y otras prioritarias para ayudar a los afectados.

Finalmente, preguntada por un vídeo que se ha difundido en el que se la oye llamar "gilipollas" a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, Vázquez ha afirmado que era una "conversación privada y distendida" entre compañeros sobre el "acoso" que reciben los diputados del PP en el Congreso, y ha calificado de "lamentable" que se grabara.

"Estábamos poniendo de manifiesto lo que es la imparcialidad" de la presidenta del Congreso estos años, a la que "hemos considerado siempre la ministra número 23 del Gobierno de Sánchez, que no se ha comportado nunca como la presidenta de todos los diputados", ha aseverado. EFE

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