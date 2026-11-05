El juez del Supremo archiva la causa contra Alvise por la PCR falsa de Salvador Illa

Guardar

(Corrige la data de la NA4156)

Madrid, 5 nov (EFE).- El juez Javier Hernández ha archivado la causa contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por la difusión de una prueba falsa de covid del exministro de Sanidad y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, una de las seis causas que tenía abiertas en el Tribunal Supremo.

PUBLICIDAD

El magistrado ha acordado el sobreseimiento por delitos de falsedad e injurias al considerar que no hay indicios suficientes en este caso para elevar suplicatorio al Parlamento Europeo.

Entretanto, otra magistrada del Supremo sí ha pedido el suplicatorio para que suspenda la inmunidad de Alvise, en la causa que instruye por delito de provocación a los desórdenes públicos durante unas protestas del sector agrario en febrero de 2024.

PUBLICIDAD

Es el quinto suplicatorio elevado por el Supremo contra el eurodiputado. EFE