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El juez del Supremo archiva la causa contra Alvise por la PCR falsa de Salvador Illa

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Madrid, 5 nov (EFE).- El juez Javier Hernández ha archivado la causa contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, Alvise, por la difusión de una prueba falsa de covid del exministro de Sanidad y presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, en 2021, una de las seis causas que tenía abiertas en el Tribunal Supremo.

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El magistrado ha acordado el sobreseimiento por delitos de falsedad e injurias al considerar que no hay indicios suficientes en este caso para elevar suplicatorio al Parlamento Europeo.

Entretanto, otra magistrada del Supremo sí ha pedido el suplicatorio para que suspenda la inmunidad de Alvise, en la causa que instruye por delito de provocación a los desórdenes públicos durante unas protestas del sector agrario en febrero de 2024.

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Es el quinto suplicatorio elevado por el Supremo contra el eurodiputado. EFE

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