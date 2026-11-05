Espana agencias

Detienen en Málaga a un hombre por tenencia y distribución de pornografía infantil

Guardar

Málaga, 5 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 43 años que descargaba, almacenaba y distribuía archivos relativos a la explotación sexual de menores a través de Internet.

Al investigado le intervinieron catorce dispositivos de almacenamiento masivo de información en los que se localizaron miles de archivos de contenido pedófilo. Se le investiga por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, según ha informado este jueves la Policía.

PUBLICIDAD

El arresto se ha producido gracias a la colaboración de una empresa del sector tecnológico. Una asistencia técnica sobre un equipo informático puso al descubierto un delito de corrupción de menores.

Ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga han arrestado a un demandante de servicios de un comercio en el ámbito tecnológico, tras constatarse que almacenaba y distribuía archivos de naturaleza pedófila en su ordenador particular.

PUBLICIDAD

De un primer análisis del ordenador bajo sospecha se obtuvieron indicios de que su propietario lo utilizaba como medio para la descarga, almacenamiento y distribución de archivos relativos a la explotación sexual de menores.

Tras un primer examen, los investigadores hallaron programas informáticos instalados en el equipo utilizados para la descarga de archivos mediante red ´peer to peer´, de usuario a usuario o entre iguales.

Durante las pesquisas, los ciberagentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del investigado, en Málaga, donde se le intervino los catorce dispositivos de almacenamiento masivo de información en los que se localizaron miles de archivos de contenido pedófilo, muchos de una dureza extrema en materia de abuso de menores.

Tras su detención el investigado ya ha sido puesto a disposición judicial. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

La UCO registra las instalaciones de Adif Alta Velocidad y detiene a Cristian Corvillo, el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017

El juez Ismael Moreno abrió este miércoles una octava pieza secreta en el ‘caso Koldo’ tras recibir un nuevo informe de la UCO

La UCO registra las instalaciones de Adif Alta Velocidad y detiene a Cristian Corvillo, el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 5 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once del 5 noviembre

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

El verano durará cuatro meses y “se comerá” al otoño y la primavera: las previsiones de la Aemet para dentro de 20 años

El organismo destaca que la temporada estival ya suma más de 100 jornadas de calor sostenido, en una tendencia que seguirá creciendo en las próximas décadas

El verano durará cuatro meses y “se comerá” al otoño y la primavera: las previsiones de la Aemet para dentro de 20 años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

La UCO registra las instalaciones de Adif Alta Velocidad y detiene a Cristian Corvillo, el chófer de Pedro Sánchez en las primarias de 2017

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

La UCO vuelve a registrar la casa de Ábalos en Valencia en una nueva operación secreta del ‘caso Koldo’ relacionada con un presunto blanqueo de capitales

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo: Pedro Sánchez defiende “el diálogo frente a la imposición” en un inicio de plenario marcado por su encuentro con Milei

ECONOMÍA

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”