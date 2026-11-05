Detienen en Málaga a un hombre por tenencia y distribución de pornografía infantil

Guardar

Málaga, 5 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 43 años que descargaba, almacenaba y distribuía archivos relativos a la explotación sexual de menores a través de Internet.

Al investigado le intervinieron catorce dispositivos de almacenamiento masivo de información en los que se localizaron miles de archivos de contenido pedófilo. Se le investiga por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, según ha informado este jueves la Policía.

PUBLICIDAD

El arresto se ha producido gracias a la colaboración de una empresa del sector tecnológico. Una asistencia técnica sobre un equipo informático puso al descubierto un delito de corrupción de menores.

Ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga han arrestado a un demandante de servicios de un comercio en el ámbito tecnológico, tras constatarse que almacenaba y distribuía archivos de naturaleza pedófila en su ordenador particular.

PUBLICIDAD

De un primer análisis del ordenador bajo sospecha se obtuvieron indicios de que su propietario lo utilizaba como medio para la descarga, almacenamiento y distribución de archivos relativos a la explotación sexual de menores.

Tras un primer examen, los investigadores hallaron programas informáticos instalados en el equipo utilizados para la descarga de archivos mediante red ´peer to peer´, de usuario a usuario o entre iguales.

PUBLICIDAD

Durante las pesquisas, los ciberagentes solicitaron autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del investigado, en Málaga, donde se le intervino los catorce dispositivos de almacenamiento masivo de información en los que se localizaron miles de archivos de contenido pedófilo, muchos de una dureza extrema en materia de abuso de menores.

Tras su detención el investigado ya ha sido puesto a disposición judicial. EFE