CCOO denuncia las "precarias" condiciones del juzgado que lleva la investigación de Urda

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Toledo, 5 nov (EFE).- El sindicato CCOO ha denunciado que el Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo), que ha asumido la investigación del accidente ferroviario de Urda, está en "precarias" condiciones y es el partido judicial del país con peor tasa de resolución de asuntos y con mayor tasa de pendencia, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En un comunicado, CCOO ha indicado que este juzgado tiene sobrecarga de trabajo, escasez de plantillas e "inaceptables" condiciones de salud laboral y ha agregado que su plantilla de personal funcionario es inferior a la de otros tribunales de instancia con menor carga de trabajo.

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El Tribunal de Instancia de Orgaz ingresó el año pasado 4.201 asuntos judiciales y tiene una plantilla de dos plazas judiciales, dos de letrado de la Administración de Justicia y catorce plazas del resto de personal funcionario: cuatro de gestión procesal, siete de tramitación procesal y tres de auxilio judicial.

CCOO ha reclamado al Ministerio de Justicia el incremento de plantillas en decenas de tribunales de instancia para adecuarlas a su carga de trabajo, entre ellos el de Orgaz que se concreta en una plaza de letrado, tres de gestión, tres de tramitación y dos de auxilio.

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En el ámbito de gestión del Ministerio de Justicia la plantilla de personal funcionario de Orgaz es inferior a la de otros tribunales de instancia con menor número de asuntos ingresados, entre los que ha citado Manzanares, Mula, Villarcayo, Villarrobledo, Almansa, Daimiel, Yecla o Jumilla.

El sindicato ha explicado que esta escasez de personal funcionario es el factor determinante para que el estado de la tramitación de asuntos sea "absolutamente inaceptable", según CCOO, ya que de los 4.201 asuntos que ingresaron en 2025 se resolvieron 2.375, lo que sitúa al Tribunal de Instancia de Orgaz "a la cola de toda España en tasa de resolución, mientras que los asuntos pendientes se siguen incrementado año tras año pese al sobresfuerzo del personal".

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En este sentido, ha subrayado que la investigación del accidente de Urda se va a sentir "resentida" por esta situación, algo que "obliga" al Ministerio de Justicia a reforzar, "sin excusas posibles", las plantillas funcionariales de este Tribunal de Instancia, por una parte para adecuarlas a las cargas de trabajo ordinarias y por otra para atender con garantías el proceso penal de instrucción del accidente.

CCOO recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha adoptado medidas con un juez de refuerzo para el despacho de los asuntos ordinarios y, además, un juez de apoyo a la jueza que se encargará en exclusiva del accidente, pero subraya que el Ministerio de Justicia "no ha actuado aun con medidas de refuerzo para el personal funcionario, absolutamente imprescindibles para atajar esta situación con garantías".

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"De nada vale poner jueces de refuerzo si no se acompaña del personal necesario para la tramitación del proceso penal", señalado el sindicato. EFE