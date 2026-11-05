Espana agencias

Argüello destaca el consuelo de un funeral de Estado al margen de creencias o credos

Guardar

Valladolid, 5 nov (EFE).- La catedral de Toledo acogerá el 10 de noviembre el funeral de Estado por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario del 28 de octubre en Urda (Toledo) al que se ha referido el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, como una ceremonia para el consuelo y la exaltación de la "dignidad de la vida humana", al margen de creencias o credos religiosos.

"Lo más importante de todo es la dignidad de la vida humana" se trate de "una fiesta o de un duelo", ya que "para los creyentes o no creyentes todos estamos unidos en lo esencial: la vida", ha reflexionado este jueves en Valladolid durante la presentación del balance económico del ejercicio de 2025 en la archidiócesis de la cual es máximo responsable.

PUBLICIDAD

Este tipo de celebraciones, ha proseguido, "tiene un doble significado: la cristiana para los creyentes a través de un rito que es eclesial pero también ciudadano con la presencia de personas que representan a la sociedad", entre ellas los reyes, así como responsables de las administraciones públicas.

Durante su intervención, se ha referido a la solidaridad de la archidiócesis de Toledo con las familias de los heridos y de las víctimas morales durante las primeras horas del accidente mediante la puesta a disposición de residencias diocesanas, casas sacerdotales y otros servicios.

PUBLICIDAD

"No quita drama, dolor y desesperación pero esta presencia, esta acogida es una respuesta connatural a la vida de la Iglesia", ha aseverado. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Con el exministro ya dimitido y Carlos Cuerpo como nuevo titular de Transportes, Podemos y Frente Amplio reclaman la renacionalización del sistema ferroviario, mientras PP y Vox señalan a Pedro Sánchez como responsable último de la tragedia de Urda. Todas las encuestas, anteriores al accidente de Urda, ya apuntaban a una mayoría holgada de PP y Vox

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Estas revelaciones se suman a lo que el propio Koldo había adelantado en mayo, durante su última palabra ante el Supremo, cuando denunció que “dos medios de comunicación” se habían reunido con él “para que mienta y engañe a todos los españoles”

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Getafe estrena Getávoli: un parque navideño gratuito con belén de 12 metros

Un belén gigante y una pista de hielo natural llegan esta Navidad. El Ayuntamiento confirmó fechas, tarifas y actividades del nuevo parque temático que funcionará hasta el 10 de enero en el recinto ferial de la localidad

Getafe estrena Getávoli: un parque navideño gratuito con belén de 12 metros

Huelga general del 11 de noviembre: estos son los horarios, servicios mínimos y sectores afectados

Transporte, colegios y sanidad dependerán del seguimiento del paro convocado por CCOO, UGT y CGT, mientras el Gobierno garantiza por decreto la cobertura en sectores estratégicos como energía y banca

Huelga general del 11 de noviembre: estos son los horarios, servicios mínimos y sectores afectados

El menú que los reyes Felipe VI y Letizia sirvieron en la cena de la Cumbre Iberoamericana: ternera asturiana, pixín y un postre de manzana

Para esta cita tan especial, los reyes eligieron el imponente Comedor de Gala del Palacio Real, donde se serviría un detallado menú marcado por el sabor asturiano

El menú que los reyes Felipe VI y Letizia sirvieron en la cena de la Cumbre Iberoamericana: ternera asturiana, pixín y un postre de manzana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Accidente de Urda y elecciones generales 29-N, en directo: última hora de la actualidad en España tras la dimisión de Óscar Puente

Koldo asegura que el PP le ofreció un millón de euros por mentir sobre Sánchez, un pago que adelantaría OkDiario y que los populares devolverían con publicidad institucional

Última hora de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, en directo: Pedro Sánchez defiende “el diálogo frente a la imposición” en un inicio de plenario marcado por su encuentro con Milei

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

Frío y rápido saludo entre Sánchez y Milei en la Cumbre Iberoamericana en Madrid: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”

ECONOMÍA

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El precio de ser joven en España: alquileres imposibles, empleos precarios y títulos que no garantizan un futuro mejor para la Generación Z

La España vaciada es más rica, pero sólo sobre el papel: 13 provincias mejoran su renta por habitante mientras pierden vecinos

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

DEPORTES

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Un combativo Betis soñó, pero chocó con el muro amarillo del Borussia Dortmund en Champions

Vinicius no consigue reivindicarse: poco desborde y poco peligro en el partido ante el AEK Atenas de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el AEK Atenas en Champions

Un Real Madrid sin imaginación paga la ausencia de Güler, aunque consigue una victoria con épica ante el AEK Atenas en Champions

Un extenista considera que Ferrero quiere venganza tras ser “despedido”: “Habrá pensado a qué tenista podría unirse para intentar derrotar a Alcaraz”