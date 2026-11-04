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Van De Perre: "El Celta es un equipo muy fuerte con el balón, muy similar a nosotros"

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Vigo, 4 nov (EFE).- El centrocampista Royale Union Saint-Gilloise Kamiel Van De Perre espera “una bonita batalla” por la pelota en el partido que mañana, jueves, disputarán contra el Celta en Balaídos, donde se miden dos equipos a los que gusta “tener el balón”.

“El Celta es un equipo muy fuerte con el balón, muy similar a nosotros. Seguro que los aficionados verán un buen espectáculo mañana”, comentó el joven futbolista belga, quien confirmó que mañana podrá jugar pese al hematoma que sufrió cerca del ojo en el último partido liguero ante Beveren.

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“Estoy bien, listo para jugar”, apuntó Van De Perre, que se fija como reto finalizar entre los ocho primeros la Fase Liga de la Liga Europa: “Sin mi error contra la Real Sociedad, habríamos conseguido un pleno de victorias. Veo al equipo muy bien, creo que nuestro sexto puesto es merecido”.

“Llegamos en una buena dinámica y queremos alargarla. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos, queremos estar entre los ocho primeros”, manifestó en rueda de prensa.

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Finalmente, el centrocampista del Saint-Gilloise habló de la posibilidad de ser convocado por el seleccionador absoluto de Bélgica, el neerlandés Mark van Bommel.

“Claro que quiero ir con la selección absoluta y espero que me llamen, pero tampoco es algo que me obsesione. Ahora mismo no es algo que me preocupe demasiado, estoy centrado en dar lo mejor de mí para el equipo”, sentenció. EFE

dmg/jl

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