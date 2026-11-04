Valverde: "Mis compañeros me dan la confianza para pegarle"

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El uruguayo Fede Valverde, autor del gol que dio la victoria al Real Madrid ante el AEK en el minuto 92, reconoció que en ocasiones duda antes de disparar desde lejos y agradeció la confianza de sus compañeros para atreverse a probar fortuna, como hizo en Atenas para decidir un encuentro que parecía condenado al empate.

"Hay veces que me lo pienso mucho. Agradezco a los compañeros, que son los que me dan la confianza para tomar esas decisiones y ese impulso para pegarle. Agradezco ese apoyo", declaró a Movistar Plus.

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Valverde, que resolvió el encuentro con un potente disparo en los últimos instantes, destacó el esfuerzo del Real Madrid para superar las dificultades que planteó el conjunto griego, especialmente después de encajar su segundo gol: "Fue un partido muy trabado y complicado. Dominamos todo el partido, pero nos costaba llegar y poder marcar gol. Hay que felicitar al equipo por el esfuerzo y el trabajo y seguir así", afirmó.

El centrocampista uruguayo reconoció que los goles del AEK afectaron a su equipo, pero resaltó que los jugadores mantuvieron la confianza en el trabajo desarrollado durante la semana y consiguieron reaccionar en los momentos más complicados.

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"El gol nos afectó, pero creo que el equipo siguió haciendo el juego y el trabajo que hicimos durante la semana. Volvimos a dominar después del gol. El equipo se encontró otra vez bien, aunque a veces cuesta mucho cuando encajas", explicó.

También puso en valor la confianza del cuerpo técnico de José Mourinho y su capacidad para transmitir energía a los futbolistas desde el banquillo, una circunstancia que consideró fundamental para mantener la intensidad hasta el final.

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"Es mérito del cuerpo técnico y de nosotros, de confiar en cada uno de los compañeros. El cuerpo técnico confía en nosotros, nos da siempre ese empuje y esa energía en el banquillo. Para nosotros es siempre un placer poder jugar para ellos", señaló.

Valverde insistió en que el Real Madrid nunca perdió la fe en la victoria, incluso cuando el segundo tanto del AEK amenazó con complicar definitivamente el encuentro.

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"Creo que eso se demuestra en los últimos minutos. El equipo no deja de intentarlo. Después de que nos marcaran el segundo gol parecía que nos iba a costar mucho y el equipo volvió a remontar", concluyó. EFE