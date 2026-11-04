Un Pellegrini "satisfecho" porque el Betis "compitió bien de principio a fin"

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se mostró "satisfecho" del partido de su equipo en Dortumd, pese a que perdió (2-1) ante el Borussia, ya que "compitió bien de principio a fin", aunque "desgraciadamente, no se pudo sumar".

Pellegrini admitió haberse medido con "un gran rival en un campo difícil", donde el Betis "tuvo personalidad" y gozó que "oportunidades de gol al final y llegadas" que le "podrían haber dado un punto", por eso quedó "satisfecho en términos generales pero amargado por el resultado", insistió.

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El técnico santiaguino destacó al extremo marroquí Ez Abde, asistente de Aitor Ruibal en el gol visitante y que "es un problema permanente" para los rivales, si bien reconoció que "ellos también entraban bastante por el lado" por el que se desenvuelve el magrebí.

Tras encajar el 2-1, Pellegrini consideó que "los últimos minutos fueron" del Betis, entre otras cosas porque "los cambios entraron bien. Isco, como siempre, controlando; Aitor -Ruibal- entró muy bien", pues además del gol generó otras acciones de peligro y es la prueba de que "el plantel está compitiendo".

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Lo mejor para el preparador del conjunto sevillano en una noche de derrota fue llevarse "la impresión de que el equipo tuvo personalidad en este estadio, ante un puntero de la liga alemana", frente al que no resulta "fácil salir con la intención de buscar la victoria desde el comienzo. Si hay que perder, que sea como hoy".

Pellegrini resaltó que el equipo concluye estas primeras cuatro jornadas de la primera fase de la Champions "con nueve puntos de doce posible", lo que supone "un rendimiento alto", por lo que argumentó aún quedan otros cuatro partidos de esta liguilla y que intentarán "ganar para ver después" cómo queda clasificado el equipo.

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El técnico chileno insistió, además, que el Betis "saldrá a competir siempre en la Champions independientemente del equipo al que se enfrente". EFE

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