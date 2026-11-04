UGT ve la dimisión de Puente como un "acto de dignidad" y CCOO respeta la decisión

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Madrid, 4 nov (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, le parece un "acto de dignidad", mientras que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su respeto por la decisión.

"Creo sinceramente que es un ejemplo que más de uno debería seguir en nuestro país en los próximos años", ha añadido Álvarez en declaraciones a los medios en la Asamblea de delegadas y delegados de UGT en Vallecas.

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado en rueda de prensa su respeto ante la decisión de Puente, aunque ha considerado que procedía realizar antes una investigación en profundidad de las causas que pudieron provocar el accidente.

Sordo ha rechazado que se personalice una tragedia de esta dimensión, porque "puede haberse dado toda una secuencia de fallos o insuficiencias técnicas que son las que finalmente, si hay un fallo humano, tenga estas consecuencias dramáticas".

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A su juicio, se debería haber analizado el conjunto del sistema ferroviario y su sistema de seguridad y garantizado las inversiones necesarias para que este accidente sea muy difícil que vuelva a suceder, para después "dirimir todas las responsabilidades, incluidas las políticas".

Por su parte, CSIF, que había pedido desde el primer momento la dimisión de Puente, señaló ayer que ahora era "el turno al resto de la cúpula puesta a dedo en Renfe y Adif".

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"CSIF exige una reforma legal para frenar los nombramientos políticos. Hay que profesionalizar empresas y administraciones públicas para que estén al frente las personas más preparadas", añaden.

Puente anunció ayer su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que provocó la muerte de 69 personas.EFE