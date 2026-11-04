Espana agencias

UGT ve la dimisión de Puente como un "acto de dignidad" y CCOO respeta la decisión

Guardar

Madrid, 4 nov (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha señalado que la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, le parece un "acto de dignidad", mientras que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado su respeto por la decisión.

"Creo sinceramente que es un ejemplo que más de uno debería seguir en nuestro país en los próximos años", ha añadido Álvarez en declaraciones a los medios en la Asamblea de delegadas y delegados de UGT en Vallecas.

PUBLICIDAD

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado en rueda de prensa su respeto ante la decisión de Puente, aunque ha considerado que procedía realizar antes una investigación en profundidad de las causas que pudieron provocar el accidente.

Sordo ha rechazado que se personalice una tragedia de esta dimensión, porque "puede haberse dado toda una secuencia de fallos o insuficiencias técnicas que son las que finalmente, si hay un fallo humano, tenga estas consecuencias dramáticas".

PUBLICIDAD

A su juicio, se debería haber analizado el conjunto del sistema ferroviario y su sistema de seguridad y garantizado las inversiones necesarias para que este accidente sea muy difícil que vuelva a suceder, para después "dirimir todas las responsabilidades, incluidas las políticas".

Por su parte, CSIF, que había pedido desde el primer momento la dimisión de Puente, señaló ayer que ahora era "el turno al resto de la cúpula puesta a dedo en Renfe y Adif".

"CSIF exige una reforma legal para frenar los nombramientos políticos. Hay que profesionalizar empresas y administraciones públicas para que estén al frente las personas más preparadas", añaden.

Puente anunció ayer su dimisión tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) que provocó la muerte de 69 personas.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

La actriz sevillana apuesta por un desayuno sencillo basado en la dieta mediterránea para empezar el día

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

El expresidente del Gobierno ha reprochado al Ejecutivo gobernar sin presupuestos desde 2022 y haber polarizado el país, y ha señalado que, para el relevo, “quedan dos partidos”: el PP y Vox

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Hallan material de abuso sexual infantil en dispositivos de la antigua casa de Thomas, padre de Meghan Markle: la investigación sigue abierta

La Policía filipina ha localizado archivos de contenido sexual explícito con menores en varios aparatos electrónicos recuperados en la vivienda de Cebú

Hallan material de abuso sexual infantil en dispositivos de la antigua casa de Thomas, padre de Meghan Markle: la investigación sigue abierta

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

La Generalitat abre una convocatoria de 9,8 millones de euros con dos líneas de subvenciones según la edad del solicitante, con plazo de inscripción hasta el 7 de diciembre y exigencia de presentar un plan empresarial

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

ECONOMÍA

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions