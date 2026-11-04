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UD Las Palmas: Poco de lo que hagamos puede mitigar el dolor de la pérdida de De Miguel

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Las Palmas de Gran Canaria, 4 nov (EFE).- El director general de la UD Las Palmas, Patricio Viñayo, ha expresado este miércoles que poco de lo que hagan "puede mitigar el dolor" que deben sentir la familia de Jesús de Miguel y del CD Tenerife por el trágico fallecimiento del delantero madrileño: "No recordamos algo igual".

En declaraciones a los medios de comunicación tras la constitución del Comité de Sede de Gran Canaria para el Mundial 2030, el representante del club canario ha dicho que "no hay consuelo" posible para esta tragedia, aunque sí han intentado "ofrecer cualquier ayuda" a la familia del conjunto tinerfeñista.

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Viñayo ha lamentado que es una situación que "no se puede evitar con ningún protocolo" al ser "tan inédita", sin olvidar que es "un problema de doble vertiente" con una víctima que es "la que mayor dolor nos causa", pero también con las afecciones anímicas para Jesús Owono y el FC Andorra.

"Todo el mundo tiene que entender que ni por asomo se le ocurriría que esa entrada podía tener un desenlace así, porque con toda seguridad, si hubiera sospechado lo más mínimo próximo a lo que ha ocurrido, no habría cometido la falta", ha reflexionado sobre el portero del conjunto tricolor.

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Acerca de la posibilidad de aplazar toda la jornada de Primera y Segunda División, el director general de la UD Las Palmas ha confirmado que LaLiga lo estudió, atendiendo especialmente las solicitudes de Tenerife y Andorra, aunque, por el momento, "la idea es que se celebre la jornada". EFE

phd/cda/jpd

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