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Sommer (Brujas): "Ha sido un poco salvaje"

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Bruselas, 5 nov (EFE).- El portero del Brujas, Yann Sommer, consideró "un poco salvaje" el partido ante el PSV Eindhoven de Liga de Campeones (1-2), un duelo abierto, emocionante y con cambios en el marcador que coloca a los belgas con nueve puntos sobre doce posibles.

"Hemos hecho un buen partido, ha sido un poco 'wild'", bromeó el belga, usando en francés el término inglés para definir "salvaje".

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El portero, crucial en la victoria de los suyos en un partido en el que los neerlandeses tuvieron 22 ocasiones y dispararon 7 veces a puerta, reconoció que fue "clave" el uno cero de de Nicolò Tresoldi en el minuto 25, cuando el PSV parecía controlar el encuentro.

"Esa ha sido la clave, si no hubiéramos marcado ahí, habría sido difícil (... ). Esto es la Liga de Campeones"

Respecto a su siguiente partido contra el Liverpool, que también lleva nueve puntos, el portero no quiso adelantar acontecimientos.

"Un gran partido, en casa. Vamos paso a paso, no miramos mucho la clasificación. Jugamos los partidos y luego vemos dónde estamos", concluyó. EFE

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