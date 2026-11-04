Ruibal: "Su primer gol ha llegado en un minuto que duele"

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- Aitor Ruibal, autor del gol bético este miércoles en la derrota (2-1) en el campo del Borussia Dortmund, ha comentado tras el encuentro que "el primer gol" del rival ha llegado "en un minuto que duele", al comienzo de la segunda parte, aunque "los cambios han dado un poco de frescura" al equipo.

"Hemos podido empatar el partido y la pena es que poco después nos han vuelto a marcar. Esto es lo que tiene el fútbol", señaló el futbolista catalán en declaraciones a Movistar.

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Ruibal destacó que el Borussia "es uno de los mejores equipos de Alemania", hasta el punto de que es capaz de "competir con el Bayern en todos las torneos", y su principal característica es que "aprietan" aunque el Betis ha "sabido sufrir" en los "momentos" en los que estuvo "sometido".

El jugador bético alabó asimismo las "buenas paradas de Álvaro -Valles-, para eso está el portero", que mantuvo a su equipo "dentro del partido" a pesar de la calidad del adversario, pues "no hay que olvidar que son el Borussia", aunque los verdiblancos han "demostrado" que pueden "competir con cualquiera". EFE

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