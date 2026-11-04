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Pedro Martínez: "Creo que no hay que buscar excusas; hemos competido bien"

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Madrid, 4 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, indicó que no debían "buscar excusas" pese a las bajas con las que contaban este miércoles para enfrentarse al Panathinaikos, y señaló el buen nivel con el que compitieron sus jugadores pese a la derrota en la prórroga por 112-115.

Las lesiones de Campazzo, Maledon, Deck, Jantunen y Garuba no frenaron el ímpetu de un Real Madrid, que claudicó en la prórroga y puso fin a una racha de 11 victorias de forma consecutiva en Liga Endesa y Euroliga.

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"Hemos luchado bien. Creo que durante muchos momentos, hemos vuelto pese a que ellos tenían rentas, sobre todo en la primera parte. En la segunda también, pero con mucho carácter hemos vuelto. Luego un cara o cruz que, con pequeños detalles en contra, hacen que salga cruz. El equipo ha intentado estar con su identidad", analizó en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico 'merengue' valoró el "esfuerzo" y la "buena mentalidad" de los suyos, pero lamentó los errores ante un Panathinaikos que "te los hace pagar".

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Sobre las bajas dijo: "Creo que no hay que buscar excusas. Hemos competido bien con los jugadores que hemos tenido. Echamos de menos a los que no están pero confiamos en los que están. Ahora a recuperarse y pensar en el siguiente".

Cuestionado por si aquellos jugadores con menos minutos hasta ahora le otorgaron más certezas de cara a la rotación, respondió: "No es demasiado bueno hacer análisis de blanco o negro después de un partido y más con una derrota. Los jugadores lo intentan en el día a día y en los partidos a algunos les salen mejor y a otros peor. No hay que poner altas las expectativas a los que les sale bien y bajársela a los que no. No dramatizar en las derrotas ni pensar que en la victoria todo el monte es orégano".

Por último, sobre una posible mejor defensa sobre el estadounidense nacionalizado catarí Kendrick Nunn, artífice del triunfo visitante con 33 puntos (22 de ellos en el último cuarto), comentó que es su primera gran actuación del curso tras su lesión de rodilla.

"Ahora es más fácil verlo. Hasta ahora no tenía tan buenas actuaciones porque salía de lesión. Pero es un jugador muy top, que tiene una capacidad grande de tirar de tres puntos, ir a la línea de tiros libres...Es muy difícil de defender. Es cierto que ha hecho un gran partido, pero también lo podríamos haber ganado. Podríamos haber defendido mejor pero el partido te lleva a esas situaciones", finalizó. EFE

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