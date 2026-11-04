Nico Paz dedica su gol a Jesús de Miguel

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Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- El futbolista hispano-argentino Nico Paz dedicó este miércoles su gol a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido tras un choque durante el encuentro contra el Andorra, con un homenaje en el encuentro entre el Como y el Lens, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Campeones.

Paz marcó en el minuto 40 para poner el 0-3 en el marcador y, tras celebrar el tanto, mostró una camiseta con una fotografía de De Miguel y el mensaje 'Descanse en paz'.

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El gesto del centrocampista, nacido en Tenerife, fue una muestra de recuerdo hacia el delantero, cuya muerte provocó numerosas muestras de condolencia en el fútbol español y mundial. EFE