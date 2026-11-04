Mossos podrán usar gas pimienta con aviso previo, sin excluir casos de resistencia pasiva

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Barcelona, 4 nov (EFE).- Los Mossos d'Esquadra podrán utilizar gas pimienta para garantizar el orden público en manifestaciones, avisando previamente por megafonía y sin proyectarlo a los ojos, incluso en situaciones de "resistencia pasiva", cuando "la evaluación de riesgos hagan recomendable su utilización".

La policía catalana ha hecho público este miércoles el nuevo protocolo de uso del gas pimienta, que sustituye la normativa anterior de 2013, como venían reclamando los grupos de ERC, Comuns y la CUP tras la polémica por su uso en una protesta contra Israel en Barcelona en octubre del año pasado.

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El nuevo protocolo establece que el espray pimienta "no debería utilizarse en situaciones de resistencia pasiva", pero lo permite cuando "la ponderación de las circunstancias concurrentes y la evaluación de los riesgos hagan recomendable su utilización". EFE