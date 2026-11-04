Espana agencias

Mohammadi firma un amargo relato sobre el precio de la lucha por la democracia en Irán

Guardar

Celia Sierra

Redacción Internacional, 4 nov (EFE).- Narges Mohammadi, la activista iraní laureada con el Nobel de la Paz en 2023, toma la palabra en 'Una mujer nunca deja de luchar', una autobiografía que ve la luz ahora en español y que demuestra lo "difícil, amarga y mortal" que puede ser la lucha por la democracia y la igualdad en el siglo XXI.

PUBLICIDAD

"He tratado de plasmar todo lo que hemos vivido nosotros, el pueblo iraní, para alcanzar la justicia y la libertad", ha señalado la activista en una conexión desde Teherán para la presentación del libro en España.

Y agrega: "Muchas personas en Irán han luchado por estos mismos objetivos y tal vez muchas de ellas ya no estén entre nosotros: han sido ejecutadas, asesinadas o se encuentran en celdas de aislamiento. Por eso, tenemos la responsabilidad de ser su voz, la voz de quienes no tienen voz y de aquellos cuyas voces no son escuchadas en la sociedad, y este libro es, en realidad, un esfuerzo en ese sentido".

PUBLICIDAD

Mohammadi (Irán, 1972) es la cara más visible de la lucha por la democracia y la igualdad en Irán, pero esta batalla le ha costado un alto precio: su familia, su trabajo y su libertad.

'Una mujer nunca deja de luchar' (Editorial Fisterra) permite acercar al público su historia y la de muchos otros activistas represaliados por el régimen iraní.

Su marido, el también activista Taghi Ramani, ha visitado España con motivo de la publicación de un libro que su mujer le ha dedicado a él y a sus dos hijos, Ali y Kia, encargados de recoger el Nobel en nombre de su madre en 2023, y a los que la activista no puede abrazar desde 2015. Los tres viven en Francia exiliados.

Los cuatro casi nunca han podido estar juntos, ya que cuando vivían en Irán, uno de los dos progenitores siempre estaba preso. "La esperanza (de estar juntos) siempre existe. Puede que no ocurra, pero haremos todo lo posible por volver a encontrarnos", confiesa Ramani a Efe.

En su mensaje, Mohammadi asegura que la esperanza para ella significa "no claudicar" y "no rendirse jamás" hasta alcanzar la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia para el pueblo de Irán. "Cada vez que resisto, siento que estoy viva, y cada vez que lucho, tengo la certeza absoluta en mi corazón de que hay un camino que nos llevará a la victoria", añade.

"Para alcanzar una sociedad humana, cada uno de nosotros -ustedes al otro lado del mundo y yo en Irán, bajo una teocracia tiránica y misógina- debemos (..) mantener viva la esperanza y proseguir la lucha. Estoy convencida de que venceremos".

Ramani coincide con su mujer en que la ayuda de la sociedad internacional es importante en la lucha para derrocar al régimen: los gobiernos extranjeros pueden hacer presión exigiendo al régimen el respeto a los derechos humanos en el marco de las relaciones comerciales.

El activista reconoce que desde que comenzó la guerra entre Irán y Estados Unidos, los movimientos civiles han acusado "el golpe". El movimiento 'Mujer, Vida, Libertad', que estalló en 2022 tras la muerte de una joven por no llevar correctamente el velo, fue solo una muestra del descontento social con el régimen, explica Ramani.

"La sociedad civil de Irán ya se ha levantado, pero debe organizarse. Si logra organizarse y controlar a los partidos, habrá democracia, pero esto requiere tiempo", agrega.

Mohammadi vivió aquel movimiento desde la cárcel. A lo largo de su vida, la activista, de 54 años, ha sido condenada a cuarenta y cuatro años de prisión -por distintos cargos- y a un total de ciento cincuenta y cuatro latigazos. Además, ha sido sometida a ciento sesenta y un días de aislamiento en los largos periodos de detención.

'Una mujer nunca deja de luchar' fue escrito en uno de sus periodos en la cárcel. Comenzó en 2017, pero el manuscrito fue varias veces confiscado y destruido. Tras varios intentos y con la ayuda de otras presas consiguió sacarlo de la cárcel y ya ha sido traducido al noruego, al francés, al italiano, al alemán, al polaco, y en 2027 verá la luz en inglés.

A lo largo de sus páginas, la activista recorre su infancia, su primer contacto con la lucha social en la universidad, cómo perdió primero su trabajo y, posteriormente, a su familia y su libertad, en una vida jalonada por entradas y salidas de las cárceles iraníes, donde sufrió numerosos abusos.

La salud de la activista preocupa mucho a su familia y en mayo pasado temieron por su vida: "Tiene problemas de corazón y otras dolencias, debido a los malos tratos recibidos en prisión, como palizas de los guardias", describe Ramani a Efe. Tras la presión internacional, fue traslada a un hospital y luego a su casa. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración

Pedro Sánchez, junto al rey Felipe VI, recibirá a homólogos como Javier Milei, presidente de Argentina, pero no estarán Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Delcy Rodríguez o Nayib Bukele

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada miércoles, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Agorazein, el grupo de rap que cambió la música urbana en España, vio crecer a C. Tangana y vuelve diez años después con cuatro conciertos en Madrid

El colectivo, formado por El Madrileño, Sticky M.A., Jerv.AGZ, I-Ace y Fabianni, tiene previsto actuar en el Movistar Arena el 15, 16, 17 y 18 de noviembre

Agorazein, el grupo de rap que cambió la música urbana en España, vio crecer a C. Tangana y vuelve diez años después con cuatro conciertos en Madrid

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

La rebaja del 10% al 5% de los gravámenes comerciales a partir del 1 de enero abre nuevas oportunidades para las exportaciones españolas al gigante asiático, que ya compra a España más del 80% del aceite de oliva que consume

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Carlos Cuerpo se reúne de urgencia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y con el secretario de Estado

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | Zelenski aterriza de manera inesperada en la base aérea de Torrejón de Ardoz para asistir a la inauguración

Zapatero reconoce que no tiene los estuches ni los certificados de las joyas por haberlas recibido hace 19 años e insiste en que fueron un regalo “personal”

La ITV mejora sus números entre los coches más antiguos, que reducen sus rechazos en los últimos cinco años

Javier Milei se reunirá esta noche en Madrid con Abascal: su agenda no incluye la asistencia a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana ni cena con los reyes

ECONOMÍA

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

El aceite de oliva español se prepara para conquistar China: los aranceles bajarán en 2027 y el sector espera batir récords de ventas

Mueren tres trabajadores al quedar atrapados en un depósito de purines en una granja de Pitillas (Navarra)

España se queda sin margen para gastar: la AIReF alerta de que no hay dinero para afrontar inversiones en infraestructuras

Barcelona prevé devolver 10.000 pisos turísticos al mercado del alquiler: el plan de Collboni para recuperar viviendas

El Imserso abre el plazo para solicitar 199.000 plazas para acudir a balnearios en 2027: precios, fechas y cómo apuntarse

DEPORTES

AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League: Vinicius regresa al once inicial, en el que también está Diomande

AEK Atenas - Real Madrid, en directo el partido de la Champions League: Vinicius regresa al once inicial, en el que también está Diomande

Jesús Owono habla por primera vez de lo ocurrido tras la muerte de Jesús de Miguel: “Son los días más difíciles de mi vida”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el AEK de Atenas y el Real Madrid

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”