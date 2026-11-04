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Milei se reunirá de nuevo este jueves con Isabel Díaz Ayuso

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Redacción Internacional, 4 nov (EFE).- Javier Milei se reunirá este jueves a las 13:30 horas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según consta en la agenda del mandatario argentino, que se encuentra en la capital de España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno.

A diferencia de la agenda difundida por el mandatario argentino, en la de la presidenta madrileña no figura ese encuentro.

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El mandatario argentino ya se reunió con Ayuso en Madrid hace dos semanas, cuando viajó a España para participar en una acto universitario en el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y visitar la sede de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, con cuyo líder Santiago Abascal conversó por videollamada.

Milei que llegó este miércoles a Madrid no ha asistido a la inaguración oficial de la Cumbre Iberoamericana ni a la cena de honor ofrecida por los reyes a los participantes.

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En cambio, Milei anunció una reunión con Abascal a las 22:30, como ha confirmado el propio líder de Vox desde Cuenca: "Será personalmente. Le podré ver esta noche".

Milei fue el último de los presidentes iberoamericanos en llegar a Madrid, después de que las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra lo hicieran entre el domingo y la mañana de este miércoles.

La cita inaugurada por los reyes cuenta con la presencia de diez presidentes iberoamericanos y las ausencias destacadas de los de Brasil, Luiz Inàcio Lula de Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE

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