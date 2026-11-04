Milei se reunirá de nuevo este jueves con Isabel Díaz Ayuso

Guardar

Redacción Internacional, 4 nov (EFE).- Javier Milei se reunirá este jueves a las 13:30 horas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según consta en la agenda del mandatario argentino, que se encuentra en la capital de España para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno.

A diferencia de la agenda difundida por el mandatario argentino, en la de la presidenta madrileña no figura ese encuentro.

PUBLICIDAD

El mandatario argentino ya se reunió con Ayuso en Madrid hace dos semanas, cuando viajó a España para participar en una acto universitario en el que llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y visitar la sede de la Fundación Disenso, vinculada a Vox, con cuyo líder Santiago Abascal conversó por videollamada.

Milei que llegó este miércoles a Madrid no ha asistido a la inaguración oficial de la Cumbre Iberoamericana ni a la cena de honor ofrecida por los reyes a los participantes.

PUBLICIDAD

En cambio, Milei anunció una reunión con Abascal a las 22:30, como ha confirmado el propio líder de Vox desde Cuenca: "Será personalmente. Le podré ver esta noche".

Milei fue el último de los presidentes iberoamericanos en llegar a Madrid, después de que las delegaciones de Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Portugal, República Dominicana y Andorra lo hicieran entre el domingo y la mañana de este miércoles.

PUBLICIDAD

La cita inaugurada por los reyes cuenta con la presencia de diez presidentes iberoamericanos y las ausencias destacadas de los de Brasil, Luiz Inàcio Lula de Silva; México, Claudia Sheinbaum, y Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE