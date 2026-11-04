Martínez garantiza que Puente será un "activo importante" en PSCyL por su "talento, ética y dignificación del trabajo"

26/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press

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El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha garantizado que el exministro de Transportes Óscar Puente será un "activo importante" en el proyecto socialista de la comunidad y ha alabado su "talento y ética", al tiempo que ha considerado que con su decisión de dimitir tras las gestiones realizadas desde su posición a la cabeza del Ministerio tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) supone la "dignificación del trabajo".

Asimismo, Martínez ha señalado que la política es "injusta" y ha precisado que "asumir una responsabilidad política no implica culpabilidad sobre los hechos ocurridos, sino fijar un listón ético elevado". En esta línea, ha sostenido que Puente no se retira de la vida política ni del partido, por lo que "mantendrá un papel destacado en la organización", ya sea desde "la primera línea o como militante de base".

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"Una vez tocar jugar de delantero centro, otra en el banquillo y otra en la banda derecha y, por tanto, lo que estamos intentando es ajustar la configuración de este equipo humano, pero desde luego sin desaprovechar cada uno de los talentos que tiene nuestra comunidad, que son muchos y Óscar Puente uno de ellos", ha relatado.

En este sentido, Martínez, en los pasillos de las Cortes donde se celebra un Pleno ordinario, ha considerado que el Ejecutivo central y el PSOE "han estado a la altura" de las circunstancias tras el accidente y ha respaldado el derecho a exigir responsabilidades desde el respeto a las víctimas y a la investigación en curso, pero ha advertido sobre la "desviación propiciada por la derecha y la extrema derecha" para intentar "adaptar la realidad a un escenario electoral próximo", una actitud que, a su juicio, no "respeta" a los afectados.

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En este sentido, ha contrapuesto la postura del exministro al señalar que la dimisión de Puente "dignifica la vida pública" y "la responsabilidad política", además de diferenciar la forma de trabajar del PSOE frente a quienes buscan trasladar "que todos los responsables públicos son iguales".

Respecto a las candidaturas para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, el secretario autonómico ha indicado que la Ejecutiva Provincial de Valladolid trabaja de manera coordinada con Ferraz y la Junta Electoral para definir la mejor opción tras la renuncia de Puente, quien encabezaba la candidatura al Congreso por Valladolid.

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Según ha detallado, si finalmente la papeleta incluye el nombre de Óscar Puente con una renuncia expresa, la situación se resolverá como en anteriores ocasiones en otros municipios o provincias. En todo caso, ha asegurado que las personas que integren la lista mantendrán un compromiso con Valladolid, la Comunidad y el país al mismo nivel que si la encabezara el exministro.

Por último, el líder del PSOE castellano y leonés ha expresado su "respeto" por las decisiones personales tomadas en beneficio del colectivo y ha revelado que ha mantenido varias conversaciones con el exministro en los últimos días. Según ha concluido, Puente ha actuado conforme a sus "firmes convicciones" con una postura que "fija un referente ético en la actividad pública".

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