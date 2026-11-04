Espana agencias

Martínez garantiza que Puente será un "activo importante" en PSCyL por su "talento, ética y dignificación del trabajo"

26/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
26/10/2026 El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el hotel Mandarin Oriental Ritz, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Carlos Luján - Europa Press
Guardar

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha garantizado que el exministro de Transportes Óscar Puente será un "activo importante" en el proyecto socialista de la comunidad y ha alabado su "talento y ética", al tiempo que ha considerado que con su decisión de dimitir tras las gestiones realizadas desde su posición a la cabeza del Ministerio tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) supone la "dignificación del trabajo".

Asimismo, Martínez ha señalado que la política es "injusta" y ha precisado que "asumir una responsabilidad política no implica culpabilidad sobre los hechos ocurridos, sino fijar un listón ético elevado". En esta línea, ha sostenido que Puente no se retira de la vida política ni del partido, por lo que "mantendrá un papel destacado en la organización", ya sea desde "la primera línea o como militante de base".

PUBLICIDAD

"Una vez tocar jugar de delantero centro, otra en el banquillo y otra en la banda derecha y, por tanto, lo que estamos intentando es ajustar la configuración de este equipo humano, pero desde luego sin desaprovechar cada uno de los talentos que tiene nuestra comunidad, que son muchos y Óscar Puente uno de ellos", ha relatado.

En este sentido, Martínez, en los pasillos de las Cortes donde se celebra un Pleno ordinario, ha considerado que el Ejecutivo central y el PSOE "han estado a la altura" de las circunstancias tras el accidente y ha respaldado el derecho a exigir responsabilidades desde el respeto a las víctimas y a la investigación en curso, pero ha advertido sobre la "desviación propiciada por la derecha y la extrema derecha" para intentar "adaptar la realidad a un escenario electoral próximo", una actitud que, a su juicio, no "respeta" a los afectados.

PUBLICIDAD

En este sentido, ha contrapuesto la postura del exministro al señalar que la dimisión de Puente "dignifica la vida pública" y "la responsabilidad política", además de diferenciar la forma de trabajar del PSOE frente a quienes buscan trasladar "que todos los responsables públicos son iguales".

Respecto a las candidaturas para las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, el secretario autonómico ha indicado que la Ejecutiva Provincial de Valladolid trabaja de manera coordinada con Ferraz y la Junta Electoral para definir la mejor opción tras la renuncia de Puente, quien encabezaba la candidatura al Congreso por Valladolid.

Según ha detallado, si finalmente la papeleta incluye el nombre de Óscar Puente con una renuncia expresa, la situación se resolverá como en anteriores ocasiones en otros municipios o provincias. En todo caso, ha asegurado que las personas que integren la lista mantendrán un compromiso con Valladolid, la Comunidad y el país al mismo nivel que si la encabezara el exministro.

Por último, el líder del PSOE castellano y leonés ha expresado su "respeto" por las decisiones personales tomadas en beneficio del colectivo y ha revelado que ha mantenido varias conversaciones con el exministro en los últimos días. Según ha concluido, Puente ha actuado conforme a sus "firmes convicciones" con una postura que "fija un referente ético en la actividad pública".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

El ministro anunció su dimisión ayer, casi una semana tras el alcance de trenes. Este miércoles, Feijóo y Abascal, que según todas las encuestas previas al siniestro podrían formar gobierno, continúan con sus agendas públicas con entrevistas, encuentros con medios y mítines

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

La actriz sevillana apuesta por un desayuno sencillo basado en la dieta mediterránea para empezar el día

María Galiana (91 años) revela su rutina de las mañanas: “Desayuno una tostada con aceite y un té con leche”

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

El expresidente del Gobierno ha reprochado al Ejecutivo gobernar sin presupuestos desde 2022 y haber polarizado el país, y ha señalado que, para el relevo, “quedan dos partidos”: el PP y Vox

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Hallan material de abuso sexual infantil en dispositivos de la antigua casa de Thomas, padre de Meghan Markle: la investigación sigue abierta

La Policía filipina ha localizado archivos de contenido sexual explícito con menores en varios aparatos electrónicos recuperados en la vivienda de Cebú

Hallan material de abuso sexual infantil en dispositivos de la antigua casa de Thomas, padre de Meghan Markle: la investigación sigue abierta

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

La Generalitat abre una convocatoria de 9,8 millones de euros con dos líneas de subvenciones según la edad del solicitante, con plazo de inscripción hasta el 7 de diciembre y exigencia de presentar un plan empresarial

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Reacciones a la dimisión de Óscar Puente, en directo: Sánchez agradece al ministro su trabajo “sin descanso” y asegura que su renuncia demuestra “el respeto que el Estado siente” por las víctimas

Mariano Rajoy carga desde Argentina contra Sánchez y exige un cambio para España: “No tengo calificativos. Están ocurriendo cosas que era imposible pensar”

Ábalos acusa al Gobierno de “incapacidad” para defender las reformas ferroviarias que impulsó al frente del Ministerio y de dejar que el PP “imponga un relato interesado”

Sigue en directo la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid | El ministro español Albares defiende el poder de la cita a pesar de las ausencias: “No hay sillas vacías”

CAF elige Madrid como sede europea para movilizar inversiones sostenibles entre América Latina y Europa: “Nuestra obligación es traducir las aspiraciones de los líderes en acciones”

ECONOMÍA

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Ayudas de hasta 80.000 euros para jóvenes agricultores: nueva convocatoria de subvenciones en la Comunidad Valenciana

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Llevo 35 años escuchando que no habrá pensiones para las próximas generaciones”

El precio de la gasolina este 4 de noviembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La afiliación a la Seguridad Social marca récord en octubre con 22,6 millones pese al repunte estacional del paro

Más equipo y menos ego: así es el jefe que prefieren los españoles frente a trabajadores de otros países

DEPORTES

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

El Real Madrid ‘ficha’ a Rafa Nadal para su junta directiva: “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”

La advertencia de un exjugador del Real Madrid que jugó también entre las filas del AEK de Atenas: “El equipo griego va a ser agresivo y va a esperar su oportunidad”

Unai Emery vuelve a chocar con su ‘bestia negra’: 31 partidos ante el FC Barcelona y 22 derrotas

Pesadilla en La Cerámica: el PSG sentencia en ocho minutos y pasea a un Villarreal sin respuesta para dejar a Íñigo Pérez contra las cuerdas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa en Champions