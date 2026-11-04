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Magistrado del Supremo pide que jueces puedan prohibir difundir datos de investigaciones

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Madrid, 4 nov (EFE).- El magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral ha pedido crear herramientas para que los jueces puedan prohibir la difusión de ciertos datos de sus investigaciones ante el "asesinato justificado" que ha sufrido el secreto de sumario desde hace ya muchos años.

Durante las IV Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo bajo el título 'Sociedad de la información, TICs y derechos fundamentales', Del Moral ha dicho haber realizado una "investigación penal" sobre este "asesinato con ensañamiento", del que ha culpado a la libertad de información, a la cual "absuelve" porque considera que ha actuado "en legítima defensa".

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Siguiendo la analogía, el magistrado y doctor en Derecho ha pedido al público una "piadosa oración" por el secreto sumario, "muerto desde hace muchos años", como según él se puede comprobar al ojear las portadas de los principales medios de comunicación este miércoles, con ejemplos como la incipiente investigación en torno a la muerte del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

Mientras tanto, el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, permanece "viendo pasar el tiempo, como la Puerta de Alcalá", ha bromeado.

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Del Moral ha señalado que este "asesinato" es un "delito colectivo", del que participan jueces, abogados y periodistas, pero que tiene un claro "responsable", que es la libertad de información, que actúa en "legítima defensa" porque esta se vería "machacada" si se respetase, de un modo estricto, el secreto de sumario.

Ha puesto como ejemplo el hecho de que hubiera sospechas o rumores en la opinión pública sobre la detención de un político llamado "Santos" -en referencia al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado en el caso Leire- o sobre "el informe de unas joyas", en relación al caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, sin que el ciudadano pudiera tener más información.

De esta forma, Del Moral ha opinado que el secreto de sumario "se pasa de la raya" al pretender que la ciudadanía no sepa nada de lo que se investiga hasta el juicio oral, por lo que ha llamado a olvidar" este concepto, pero ha propuesto que este sea "sustituido por algo".

En concreto, ha abogado por crear herramientas que permita a los jueces, en "determinados casos", emitir una "orden de prohibición de difusión" de ciertos detalles de las investigaciones en curso que podrían perjudicar el esclarecimiento de los hechos.

Además, se ha mostrado "a favor de los juicios paralelos", siempre y cuando sean eso, paralelos, y no haya interferencias entre la investigación judicial y la que se lleva a cabo en la opinión pública, lo cual, ha admitido, es "muy difícil".

Las jornadas han sido inauguradas por el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, quien ha trasladado el "cariño" y "solidaridad" del Alto Tribunal y sus magistrados a los seres queridos de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y a los heridos, a los que ha deseado un "pronto restablecimiento". EFE

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