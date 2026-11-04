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Los expertos de Trabajo recomiendan subir el salario mínimo un 4,9 %, a 1.281 euros brutos

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Madrid, 4 nov (EFE).- La comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo ha recomendado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 4,9 % en 2027, 60 euros más, hasta los 1.281 euros brutos en 14 pagas, una propuesta que ha sido trasladada a los agentes sociales sin entrar en pormenores de la negociación.

La patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT han recibido el informe en una reunión en la sede del Ministerio de Trabajo este miércoles, sin que por parte del Gobierno haya habido una propuesta formal de subida para el año que viene.

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El Ministerio de Trabajo tenía previsto recibir el informe de los expertos tras la festividad de Todos los Santos para poder tener aprobado el incremento antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque el Gobierno tampoco ha descartado hacerlo después de los comicios cuando ya esté en funciones.

La actualización del SMI se aprueba en Consejo de Ministros por la vía reglamentaria (real decreto), que no requiere de convalidación por parte del Congreso.

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La decisión es potestativa del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales, a quienes de momento solo se ha trasladado el informe de los expertos.

Fuentes de CCOO han confirmado a EFE que su intención es mantener la petición de subida de un 7 % decidida en unidad de acción sindical con UGT, para que el SMI no pierda capacidad de compra en un momento de repunte de la inflación.

Antes la reunión en Trabajo, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, explicaba en rueda de prensa que para que haya un acuerdo sobre el SMI el Gobierno se tiene que comprometer a prohibir la absorción de pluses para evitar que se pueda compensar por esta vía la subida de 2027.

La patronal ha preferido no hacer comentarios, pero es conocida la postura del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que ha tachado de electoralista la medida, dado que podría ser aprobada en plena campaña.

Además, el líder de los empresarios reprocha al Gobierno que siga subiendo el SMI, pero no permita actualizar los precios de los contratos públicos, que no se actualizan aunque las empresas tengan que soportar mayores costes laborales, una reivindicación que es apoyada por los sindicatos pero que el Ministerio de Hacienda siempre se ha negado a contemplar.

CCOO también ha pedido aclarar el impacto en la tributación de la subida del SMI, aunque el Gobierno ya se había comprometido a que siga sin pagar el impuesto para la renta de las personas físicas (IRPF).

En este caso sí se requiere una modificación legal del impuesto que tendría que ser convalidada por la Diputación Permanente del Congreso.

El ejercicio 2024 fue el último en que el umbral de tributación de IRPF se ajustó al SMI, pero sus perceptores siguen sin pagar este impuesto porque el Gobierno introdujo una deducción para rentas bajas en 2025 que posteriormente amplió para el año 2026.

En concreto, los trabajadores que cobran el SMI en 2026 (17.094 euros) pueden aplicarse una deducción de 591 euros, lo que garantiza que no tributan con independencia de sus circunstancias personales.

También pueden aplicarse la deducción, aunque con una cuantía inferior y decreciente, los trabajadores que cobren entre el salario mínimo y 20.000 euros brutos al año, con el objetivo de evitar el conocido como error de salto que se produciría al rebasar el umbral que supone la pérdida de la deducción. EFE

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