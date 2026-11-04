Kovac reconoce que "no ha sido fácil" y lamenta la lesión de Guirassy

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Redacción deportes, 4 nov (EFE).- El entrenador del Borussia Dortmund, Niko Kovac, reconoció que "no ha sido fácil" tras el triunfo por 2-1 contra el Betis, en la cuarta jornada de la liguilla de la Liga de Campeones, y lamentó la lesión en este partido de su máximo goleador, el guineano Serhou Guirassy, sustituido en el minuto 34 por el griego Konstantinos Karetsas.

"Estoy muy satisfecho con mi equipo. Hemos marcado el ritmo del partido durante largos periodos y lo hemos mantenido bajo control", manifestó al final del encuentro el técnico croata del conjunto alemán.

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Kovac insistió en que esta victoria, la tercera del Borussia Dortmund en esta fase de la 'Champions', "no ha sido fácil, en parte" porque han "perdido a Serhou (Guirassy) por lesión al principio del partido", pero recalcó que está contento con el rendimiento de su equipo y con la aportación, saliendo desde el banquillo, de Karetsas, autor del gol del triunfo.

"Estoy encantado de que Konstantinos (Karetsas) haya entrado en el campo, haya hecho muy bien su trabajo y, además, haya marcado. Es bueno recibir un impulso tan positivo desde el banquillo", subrayó el preparador del Dortmund. EFE

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